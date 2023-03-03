О работе полицейских в 2022 году рассказал депутатам Хабаровской городской думы руководитель УМВД России по городу Хабаровску Станислав Крючков.

Сотрудникам полиции удалось снизить количество уличных правонарушений. Значительно уменьшилось количество тяжких и особо тяжких преступлений (на 12,6%), разбоев (на 32,1%), краж (на 5,2%), в том числе краж транспортных средств (на 41,8%). Снижено количество убийств (на 22,8%), причинений тяжкого вреда здоровью (на 6,2%).

При этом наблюдался рост мошенничеств с использованием мобильной связи на 29,2%, пластиковых карт — на 16,7%, сети интернет — на 7,5%.

«Безусловно, главными участниками системы профилактики являются участковые уполномоченные полиции. Сегодня в городе работают 154 участковых, на одного сотрудника приходится 4 тысячи жителей. За прошедший год участковыми раскрыто почти 700 и задокументировано более 3,5 тысяч административных правонарушений. В течение года проводились оперативно-профилактические мероприятия «Быт», «Рецидив», «Профилактика», «Осторожно, мошенники!» и другие», — сообщил Станислав Крючков.

В 2022 году в Хабаровске было зарегистрировано 901 преступление в сфере незаконного оборота наркотических веществ, в том числе 358 тяжких и особо тяжких, связанных со сбытом – 517. Из незаконного оборота изъято более 37 кг наркотических средств.

Было раскрыто 264 преступления экономической направленности. К уголовной ответственности привлечено 140 лиц за совершение таких преступлений.

Одно из приоритетных направлений деятельности хабаровской полиции – работа с мигрантами, число которых к концу прошлого года превысило 14 тысяч человек. Как отметил спикер, не у всех иностранных граждан, прибывших в Хабаровск, соблюдение действующего законодательства является правилом. Однако в целом миграционная ситуация на территории города оставалась спокойной и контролируемой.

Другое приоритетное направление деятельности правоохранителей — обеспечение безопасности на дорогах. По итогам года более чем на треть снизилось количество ДТП с участием детей и на 13,3% — по вине нетрезвых водителей. В 2022 году сотрудниками ГИБДД выявлено более 78 тысяч нарушений правил дорожного движения. В суды направлено более 5 тысяч дел об административных правонарушениях, по 2 тысячам вынесены решения о лишении водителей права управления транспортным средством.

«Оперативная обстановка на протяжении года характеризуется стабильным снижением количества преступлений. Уверен, что УМВД России по городу Хабаровску в текущем году так же конструктивно будет вести совместную работу с органами исполнительной власти, местного самоуправления по обеспечению правопорядка на территории нашего города», — резюмировал Станислав Крючков.