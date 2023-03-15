Для двух кедровых рощ в Нанайском районе установлены охранные зоны. Речь идет о памятниках природы краевого значения «Роща кедра корейского – равнинный кедровник» и «Роща кедра корейского – лесная площадь».

Установление охранных зон вокруг памятников природы позволит снизить антропогенное воздействие на места произрастания кедра корейского. Это дерево является эндемиком юга Дальнего Востока и служит источником корма для многих видов животных и птиц.

Уникальный уголок природы «Роща кедра корейского – равнинный кедровник» расположен в болотистой долине Амура в районе села Маяк. Здесь обитает большое количество видов животных и птиц. Среди любителей кедровых орешков — изюбры, кабаны, белки, медведи, енотовидные собаки, барсуки и бурундуки, а также пернатые — сойки, синицы, кедровки, рябчики, скворцы, совы, дрозды, дятлы и др. Статус памятника природы роща получила в 1997 году.

В том же году статус памятника природы был присвоен «Роще кедра корейского – лесная площадь» в долине реки Нюра. Это территория гнездования малочисленного эндемичного вида пернатых — мандаринки, включенного в Красные книги Российской Федерации и Хабаровского края.

— Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что наша страна обладает большим природным потенциалом для обеспечения климатической устойчивости на планете. Для решения масштабной задачи — эффективного использования природных богатств, расширение площади особо охраняемых природных территорий и усиление режима их охраны имеет важнейшее значение. В Хабаровском крае эта работа проводится в рамках региональной Стратегии экологической безопасности, — отметил министр природных ресурсов Хабаровского края Александр Леонтьев.

Напомним, с 2021 года в Хабаровском крае установлены охранные зоны для 21 памятника природы и природного парка, расположенных в центральных и южных районах региона. В границах охранной зоны устанавливаются ограничения на ведение строительных работ, добычу полезных ископаемых, загрязнение территории и водных объектов. Кроме того, это позволяет упорядочить туристическую деятельность жителей края на территории ООПТ.

Работа по созданию охранных зон продолжается, к 2025 году запланировано установить свыше 30 охранных зон для памятников природы, расположенных в центральных и северных районах края.