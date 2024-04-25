Самыми сложными объектами для тушения возгораний всегда были и остаются объекты с массовым пребыванием людей. В их число входят медицинские организации, образовательные учреждения, торгово-развлекательные сети. Для того, что бы грамотно распределить силы и средства и в максимально короткие сроки ликвидировать пожар необходимы тренировки.

Очередное практическое занятие по тушению пожаров прошло в Хабаровском торгово-экономическом техникуме. Условный пожар возник во время учебного процесса в одном из корпусов. Согласно вводной, плотный дым заполнил коридоры и кабинеты. Сработала пожарная сигнализация. Преподаватели чётко инструктировали своих подопечных и в кратчайшие сроки организовали эвакуацию в безопасную зону ещё до прибытия огнеборцев.

Первый пожарный расчёт на улице уже встречал представитель образовательного учреждения. Он рассказал, что при пересчёте людей не обнаружено двух студентов, которые могли остаться в опасной зоне. Кроме того он уточнил, что здание полностью обесточено.

Руководитель тушения пожара уточнил наличие всех возможных выходов из здания, и примерное расположение очага пожара. К этому моменту звенья газодымозащитной службы уже включились в аппараты и с рукавными линиями направились внутрь здания для поиска возможных пострадавших. Обнаружить их удалось достаточно быстро. Двух юношей в индивидуальных спасательных устройствах вывели на улицу и передали бригаде медицинских работников для оказания необходимой помощи. В это время ещё несколько отделений уже обнаружили очаг возгорания и приступили к его тушению. Учебное пламя было ликвидировано.

«Во время работы на таких сложных объектах залогом успеха может стать грамотно выстроенное взаимодействие с администрацией. В данном случае представители техникума предоставили руководителю тушения пожара исчерпывающую информацию. Это позволило обнаружить условных пострадавших в кратчайшие сроки, также как и ликвидировать учебный пожар. Кроме того отрабатывались навыки оценки обстановки руководителем тушения пожара, умение принимать решения и распределять имеющиеся силы и средств. Очень важно также взаимодействие начальников боевых участков между собой и с оперативным штабом, развёрнутым на месте. Ну и конечно это ещё одна возможность ознакомиться с особенностями планировки здания, приемами и способами тушения пожаров», – рассказал начальник дежурной смены службы пожаротушения 21 пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Михаила Илявин.