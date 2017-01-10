Жилой дом, поврежденный взрывом газа в Совгавани, восстановят к концу марта

Сегодня в Правительстве края прошло очередное заседание комиссии по ЧС. Его участники обсудили ситуацию в Советской Гавани, где продолжают ликвидировать последствия взрыва газа в жилом доме по улице Рабочая, 13. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.
Как сообщили на совещании, поврежденное пятиэтажное здание планируется реконструировать к концу марта. В ближайшее время в доме начнутся строительные работы. Их будет выполнять ООО «Востокрегиострой» — компания, ставшая подрядчиком. При этом по проекту будут полностью восстановлены две квартиры пятого этажа, в одной из которых находился эпицентр взрыва. Также строители намерены отремонтировать лестничные марши, площадки, а также еще четыре квартиры, где обнаружены частичные повреждения.
В настоящее время в полуразрушенном подъезде завершен демонтаж квартир верхнего этажа, перекрытий, поврежденных несущих стен, кладки. Строителям осталось убрать лестничный пролет. Для реконструкции уже подготовлены партия красного и силикатного кирпича, железобетонные плиты. Общая стоимость восстановительных работ может составить около 25 млн рублей.
Напомним, что взрыв газа в пятиэтажном жилом доме Советской Гавани произошел 7 декабря. В одном из подъездов мощный хлопок почти полностью разрушил верхние этажи многоэтажки. Четыре человека с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу.
Эта запись была опубликована 10.01.2017в 19:38. В рубриках: Происшествия.
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