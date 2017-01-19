Сетевое хозяйство военных – источник постоянных коммунальных проблем в Хабаровске. Львиная доля более чем 50 километров коммуникаций, принадлежащих военному ведомству в дальневосточной столице, находится в неудовлетворительном, зачастую – просто в аварийном состоянии, но решать вопросы с приведением их в порядок люди в погонах не спешат. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Как рассказал начальник отдела городского управления энергообеспечения, топлива и инженерных коммуникаций Алексей Краснер, администрация Хабаровска неоднократно обращалась с требованиями об оперативном устранении аварийных ситуаций, увеличении масштабов ремонтных работ и объемов финансирования в министерство обороны РФ и к командованию Восточного военного округа. Но все воззвания остались без ответа, сети – без ремонта, а очередные порывы на водоводах и трубопроводах, равно как и засоры в канализационных сетях, устраняют муниципальные коммунальные службы и МУП «Водоканал» — чтобы жители более сотни домов района Большого Аэродрома и Волочаевского городка не остались без воды, отопления и возможности пользоваться канализацией.

Пока это делается на безвозмездной основе, но вскоре счет за авральные ремонты военным все-таки придется оплатить: информация о сложившейся ситуации и бездействии управляющей компании Минобороны «ГУ ЖКХ» направлена военному прокурору Хабаровского гарнизона. Остается ждать от надзорного органа адекватных мер реагирования. А в это время жильцы ДОСов 9, 18, 51 будут бороться с засоренной канализацией и призывать на помощь городские власти (сил военной жилищной компании для этого недостаточно); владельцы квартир в ДОСах 6, 24, 29, 49 – каждый день просыпаться под угрозой отключения холодной воды (там часто происходят крупные порывы на изношенных водоводах), и все вместе они (и в ДОСах Большого аэродрома, и в Волочаевском городке), будучи заложниками изношенных военных сетей, продолжат ежедневно рисковать остаться без отопления из-за неутепленных должным образом теплотрасс.

По словам Алексея Краснера, ветхое сетевое хозяйство военных уже не один год является источником постоянных коммунальных проблем в Хабаровске. «При подготовке к отопительному сезону 2016-2017 года была проведена муниципальная проверка всех хабаровских сетей с детальным обследованием на местах для составления паспорта готовности города к зиме. Управляющая компания Минобороны «ГУ ЖКХ» к зиме оказалась не готова. И это – не в первый раз.

В числе главных причин – недостаточное финансирование работ министерством обороны и затяжная реструктуризация самой компании. Военным коммунальщикам было сделано более десятка серьезных замечаний, но информации об их устранении от «ГУ ЖКХ» не поступило по сей день. Территориальное управление министерства обороны – непосредственный собственник всех сетей – особой активности в решении возникших проблем также не проявляет», — сказал он. Как подчеркнул Краснер, администрация города Хабаровска и МУП «Водоканал» продолжат оказывать помощь в устранении последствий аварий на военных сетях, ведь горожане не должны оставаться без воды, тепла и канализации.

Но и «бить тревогу» по поводу неудовлетворительного состояния армейских инженерных коммуникаций в мэрии не перестанут: этот вопрос будет стоять во главе угла на всех муниципальных совещаниях, в которых в ближайшем будущем будут участвовать армейцы, до тех пор, пока не начнутся положительные сдвиги к выходу из этой, пока что патовой, ситуации.