Жалобы пассажиров общественного транспорта обсудили перевозчики и представители администрации Хабаровска. Это произошло во время заседания «круглого стола», которое состоялось сегодня в мэрии. Как сообщил начальник управления транспорта Сергей Суковатый, в 2016 году в администрацию города и управление транспорта поступило более 700 обращений граждан на работу пассажирского транспорта. И для устранения большинства из них перевозчиками не нужно тратить финансовые средства. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Как правило, пассажиры жалуются на то, что отсутствуют последние рейсы, в салонах грязно, холодно, водители курят и не останавливаются на остановках, экипажи не помогают инвалидам попасть в салон транспортного средства. Жалобы поступают как на коммерческих перевозчиков, так и на муниципалов. «Отрабатывайте жалобы, решайте вопросы, для того чтобы устранить большинство из них, не нужны финансовые вливания. Поступило обращение – встретьтесь с пассажиром, извинитесь, закройте проблему», — обратился к перевозчикам Сергей Суковатый.

Обсудили и проблему нехватки автобусов. Так, на тополевском направлении было решено увеличить классность автобусов, пустив машины большей вместимости. За последние полтора месяца жалоб селян на плохую работу транспорта не поступало. Для того чтобы обеспечить жителей Березовки доступным транспортом, также увеличили класс на 46-ом маршруте, 58 автобусов стали ходить с 15-минутным интервалом, отработано расписание автобусов маршрута № 7. Наладилось движение транспорта и с Авиагородком.

Мониторинг показывает, что загруженность автобусов и троллейбусов в утренний час пик в этом районе составляет 1-2 балла. Будут решены проблемы пассажиров, которые ездят на автобусах №№71, 85, 83. Мониторинг работы этих маршрутов показал, что здесь также необходимо увеличивать класс транспортных средств. Перевозчики согласились с этим требованием и будут выставлять на линии автобусы большей вместимости, чтобы снизить напряженность на этих направлениях.