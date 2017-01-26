Губернатор Вячеслав Шпорт провел встречу с общественностью в поселке Ванино

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт в ходе рабочей поездки провел встречу с жителями Ванинского района по вопросам развития территории. В работе также приняли участие представители законодательной и исполнительной власти края и района, руководители местных предприятий. Кроме того, по приглашению главы региона на совещании присутствовали председатель совета директоров ПАО «Мечел» Игорь Зюзин и генеральный директор ООО «УК Мечел-Транс», член совета директоров «Порта Ванино» Алексей Лебедев. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Вячеслав Шпорт в ходе встречи рассказал об основных показателях социально-экономического развития муниципального образования, поставил приоритетные задачи перед властями района. В их числе – содействие в развитии режима Свободного порта, более активное участие территории в краевых программах, поддержка малого бизнеса.

Большое внимание на встрече было уделено улучшению экологической обстановки в поселке. Жители обеспокоены высоким уровнем пыления угля в порту. На встрече представители ООО «Мечел-Транс» и порта (предприятие перегружает преимущественно уголь компании «Мечел») подчеркнули, что готовы оказать содействие в выполнении обязательств перед жителями посёлка Ванино и Правительством края. В частности, Алексей Лебедев подчеркнул, что компания заинтересована в дальнейшей технологической модернизации оборудования и инфраструктуры порта.

«Мечел-Транс» имеет большой опыт работы со многими европейскими портами, где уже решали проблему пыления. Компания, совместно с «Портом Ванино», займётся проработкой экологических мер и окажет содействие в организации эффективной системы пылеподавления в зимнее и летнее время», — сообщил Алексей Лебедев.

В свою очередь генеральный директор ОАО «Порт Ванино» Валерий Балакин сообщил, что ряд мер уже принят.

«В порту уже работает снегогенератор для подавления пыли. Закупили еще четыре аналогичных установки, в феврале они также будут запущены. Кроме того, в конце февраля компания приобретет вакуумный аппарат, который будет очищать подъездные пути и складские площадки в порту, что существенно снизит уровень пыления. Следующий этап – установка специальных ограждений во всех местах, где у нас хранится уголь», — отметил Валерий Балакин.

Контролировать ход исполнения обязательств предприятия по улучшению экологической обстановки будет специальная рабочая группа, которую предложил создать Губернатор Хабаровского края.

«Соблюдение экологических требований – безусловный приоритет для нас. Поэтому в состав группы обязательно войдут представители общественности, Правительства края, администрации района, депутаты и руководство порта. Вместе мы сформируем программу действий по улучшению экологической обстановки, обязательно с финансовым обеспечением. Согласуем документ с компанией «Мечел» и вместе будем следить за его исполнением. На мой взгляд, для составления проекта такой программы достаточно двух недель. Также мы договорились, что руководство порта еще раз внимательно посмотрит на качество условий труда на предприятии и тоже представит свои предложения», — сообщил Губернатор края.