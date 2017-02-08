ООО «Хабаровская Международная Ярмарка» при поддержке Министерство строительства Хабаровского края, Дальневосточного объединения организаций Союза Архитекторов России, Хабаровского союза садоводов со 2-5 марта 2017 года проводят одно из самых значимых событий строительной отрасли посвященное вопросам малоэтажного строительства и дачного сезона.

На выставке будет представлен полный цикл работ и услуг от приобретения земли в собственность до строительства готового жилья «под ключ».

Выставка пройдет: Манеж, ст.им.В.И.Ленина.

Выставка «Коттедж. Загородный дом-2017» — это демонстрация достижений и возможностей отечественных и зарубежных производителей современных технологий строительства домов малой этажности, материалы и услуги необходимые для возведения и отделки объектов, их инженерного обеспечения и безопасности, новые идеи ландшафтной архитектуры, проекты комплексной и индивидуальной застройки, кредитование.

17 год подряд проект «6 соток – дачный сезон» предложит садоводам огромный выбор товаров и услуг для полноценной подготовки к новому дачному сезону: разные виды плодовых и ягодных культур, однолетних и многолетних цветов, инструменты и средства малой механизации, удобрения и стимуляторы роста, спецодежду и другую продукцию.

Активный загородный сезон начинается с приходом весны. Популярность малоэтажного домостроения в регионе набирает с каждым годом обороты, а объемы строительства в этом сегменте уверенно растут.

Концепция данной выставки ориентирована на разнообразные интересы. Экспонаты выставки должны заинтересовать и бизнесмена, и специалиста в области построек малоэтажного домостроения и садово-огородного хозяйства, а так же рядового потребителя, желающего построить, отремонтировать или улучшить свой дом, коттедж, или дачу, а студенты, учащиеся проф-тех-образования смогут вживую, не по книжкам ознакомиться с новыми технологиями малоэтажного строительства и современными инженерными решениями.

Экспонентам выставочный проект дает уникальную возможность для комплексной презентации своей продукции, продвижения услуг на рынке, установления новых деловых контактов и взаимовыгодных связей.

В 2016 году более 70 участников из различных городов России: Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Владивостока, Благовещенска, Биробиджана, Иркутска, Новосибирска, Москвы и С.Петербурга демонстрировали свои технологии и услуги.

Успеху проведения выставок на протяжении многих лет способствует насыщенная деловая программа. Для специалистов и посетителей проводятся круглые столы, конференции, ориентированные на решение актуальных проблем строительного рынка, презентации, мастер-классы. Дальневосточное объединение Союз архитекторов России проводит ежегодный конкурс архитектурных проектов и построек малоэтажного домостроения. Для производителей строительной продукции традиционно в рамках выставки пройдет конкурс «Золотая медаль Хабаровской Международной Ярмарки».

По замыслу организаторов выставка в очередной раз станет центром эффективного делового общения, где встретятся проектировщики, руководители компаний, задействованные в сфере строительства, ландшафтного дизайна, поставщики стройматериалов, потребители, и риэлторы, а потребители, посетив данную выставку, сами удивятся насколько легко и просто осуществить свои мечты.

Дата проведения: 2-5 марта 2017 г.

Время проведения: с 10.00 до 18.00

Место проведения: г. Хабаровск, легкоатлетический манеж стадиона имени В.И. Ленина

Устроитель: Министерство международного и межрегионального сотрудничества Хабаровского края

Отраслевая поддержка: Министерство строительства Хабаровского края, Дальневосточное объединение организаций Союза Архитекторов России, Хабаровский союз садоводов

Организатор: ООО «Хабаровская Международная Ярмарка»