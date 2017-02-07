Новый состав общественного совета формирует краевое минЖКХ

Министерство ЖКХ края продолжает формировать новый состав общественного совета. В него должны войти инициативные граждане, занимающиеся решением повседневных вопросов жилищно-коммунальной сферы.

Как уточнили в ведомстве, кандидатуры в совет могут быть выдвинуты крупными общественными объединениями, а также организациями, работающими на рынке коммунальных услуг. Важное условие – претендент должен иметь практические знания и навыки в области ЖКХ. Совет будет рассматривать наиболее актуальные вопросы, решать наболевшие проблемы отрасли. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«Предложения по участникам вправе подавать Общественная палата Хабаровского края, советы при Губернаторе и Правительстве края, некоммерческие организации, краевое министерство ЖКХ, а также различные объединения инициативных граждан, — пояснила замминистра ЖКХ края Полина Шутова. – Претендент должен удовлетворять условиям, определенным частью 4 статьи 13 Федерального закона от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации». В этом случае кандидатуру рассмотрит специальная рабочая группа. Она же впоследствии может утвердить ее в качестве члена совета на двухлетний срок».

Заявки на участие в совете принимаются до 15 февраля 2017 года. Обращения необходимо направлять по адресу: г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 71, кабинет 403, либо на электронные адреса: m.k.kutepova@adm.khv.ru, o.p.reznichenko@adm.khv.ru. Перед этим можно проконсультироваться по телефонам: (4212) 74-78-76, 40-25-80.