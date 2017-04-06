Минвостокразвития России предложило Китаю совместно осваивать остров Большой Уссурийский

Соглашение по с​овместному освоению острова Большой Уссурийский передано китайским партнерам, сообщил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка по итогам рабочей встречи с представителями деловых и научно-исследовательских кругов Китайской Народной Республики, прошедшей в рамках программы международного дискуссионного клуба «Валдай». Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Минвостокразвития.

«Перспективным проектом сотрудничества России и Китая может стать совместное освоение острова Большой Уссурийский. Соответствующее соглашение об этом сегодня находится в завершающей стадии подготовки к подписанию между Минвостокразвития России и Государственным комитетом по развитию и реформе Китая, – сказал Александр Галушка. – Мы передали проект соглашения нашим китайским партнерам, его подписание зависит от сроков согласования китайской стороной».

Остров Большой Уссурийский расположен на реке Амур. По острову пролегает граница между Россией и Китаем. Часть острова входит в городскую черту города Хабаровск.