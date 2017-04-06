Минвостокразвития России предложило Китаю совместно осваивать остров Большой Уссурийский

Соглашение по совместному освоению острова Большой Уссурийский передано китайским партнерам, сообщил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка по итогам рабочей встречи с представителями деловых и научно-исследовательских кругов Китайской Народной Республики, прошедшей в рамках программы международного дискуссионного клуба «Валдай». Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Минвостокразвития.
«Перспективным проектом сотрудничества России и Китая может стать совместное освоение острова Большой Уссурийский. Соответствующее соглашение об этом сегодня находится в завершающей стадии подготовки к подписанию между Минвостокразвития России и Государственным комитетом по развитию и реформе Китая, – сказал Александр Галушка. – Мы передали проект соглашения нашим китайским партнерам, его подписание зависит от сроков согласования китайской стороной».
Остров Большой Уссурийский расположен на реке Амур. По острову пролегает граница между Россией и Китаем. Часть острова входит в городскую черту города Хабаровск.
Эта запись была опубликована 06.04.2017в 08:38. В рубриках: Общество.
- На Дальнем Востоке уже в июле начнут тестировать электронную визу
- В Хабаровске прошли обучающие сессии от Агентства стратегических инициатив
- Утверждена концепция выставки-ярмарки «Наш выбор 27»
- В крае расширят перечень предоставляемых СОНКО услуг населению в социальной сфере
- В Хабаровском крае началась посевная