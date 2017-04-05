В Хабаровском крае началась посевная

Сельскохозяйственные организации и крестьянско-фермерские хозяйства приступили к севу ранних зерновых культур.

Как сообщили в министерстве сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий, на сегодняшний день в полях трудятся аграрии трех районов: Хабаровского, Вяземского и имени Лазо. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

В последнем из крупных хозяйств работы начались только в ООО «Хорское». Пшеницей и ячменем здесь засеяно около 107 гектаров. В ООО «Даниловка» Хабаровского района пока также делают ставку на пшеницу. Культурой засеяно 250 га угодий.

«К работам также подключились крестьянско-фермерские хозяйства Вяземского района. Повсеместно аграрии не спешат выходить в поля, пока до конца не оттает почва. В тех местах, где это возможно – разворачивается посевная», — отмечает и.о. заместителя начальника управления сельскохозяйственного производства министерства Сергей Фирстов.

По его словам, из-за теплой весны в этом году полевые работы начались раньше обычного. Общая площадь посевов составит 78,7 тыс. га, в том числе зерновых культур – 9,1 тыс.

Напомним, в регионе аграрии продолжают активную подготовку к полевым работам. Регион практически полностью обеспечил себя посевным материалом. Сельхозорганизации также закупили около 2,4 тысячи тонн минеральных удобрений и 150 тонн элитных семян. Ведется ремонт техники. К работе в полях подготовлено около 140 тракторов (66% от плана), а также почти 500 единиц специальной техники. Это плуги, сеялки, культиваторы и т.д.

Частично компенсировать затраты на проведение кампании аграриям поможет Правительство региона, выплатив субсидии.