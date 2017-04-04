Бюджет регионального фонда ОМС увеличен на 875 млн рублей

Краевые парламентарии в первом чтении одобрили проект закона, который предполагает рост ассигнований фонда Обязательного медицинского страхования по сравнению с 2016 годом. В 2017-ом его объемы будут увеличены на 875 млн рублей и составят 20 067, 3 млн. Все средства пойдут на оказание медицинской помощи жителям региона. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Формирование краевого фонда ОМС обсудили на пресс-конференции в Законодательной Думе края. Отмечалось, что в первоначальной редакции закона эта сумма была обозначена на уровне 21 024,7 млн. руб. Расчеты депутатов основывались на данных, которые были разосланы субъектам из федерального центра в прошлом году.

«Изначально мы отталкивались от подушевого норматива 9 335,7 рублей на одного человека. Однако в итоговом федеральном документе он составил 8 896,0 рублей. Поэтому сегодня необходимо внести соответствующие корректировки в краевое законодательство. Региональный фонд обязательного медицинского страхования не теряет никаких денег. Это изменение носит исключительно технический характер», — отмечает председатель комитета по бюджету, налогам и экономическому развитию Наталия Пудовкина.

Как отметила начальник отдела государственных гарантий и медицинского страхования краевого минздрава Ирина Филимончикова, дополнительные средства, которые получит субъект в этом году, позволят нарастить объемы оказания медицинской помощи. В частности, речь идет о закупке дополнительных партий лекарственных средств.

«За последние несколько лет объемы реально оказанной медицинской помощи населению в крае увеличиваются. Речь идет как о высокотехнологичных ее видах, так и о стационарных и амбулаторных. Дополнительная поддержка из федерального центра, в том числе по линии профильных программ, создает возможности для применения более дорогих расходных материалов, увеличения числа людей, которые могут пройти диспансеризацию», — сказала Ирина Филимончикова.