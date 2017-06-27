Учебные военные сборы начались у будущих хабаровских юнармейцев. В первый день участники знакомились с общевоинским уставом и посещали тренинги по работе в команде. Сборы организовал городской Центр патриотического воспитания. В этом году них принимают участие более 100 юношей и девушек из десяти школ и военно-патриотических клубов Хабаровска. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Кандидатам в юнармейцы от 13 до 18 лет. Сборы проходят на базе войсковой части в посёлке Красная речка. Будущие юнармейцы живут по распорядку дня подразделения, совершенствуют свои навыки в строевой, физической и огневой подготовке, учатся стрелять из автомата Калашникова. После этого участники сборов получат право носить юнармейский берет. Сборы завершатся 30 июня. В этот день в 17 часов на площади «Город воинской славы» пройдёт торжественная церемония вступления курсантов в ряды «Юнармии».