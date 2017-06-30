О дрифте на Дальнем Востоке России

Дальневосточному дрифту более 10 лет. Отсюда, с берегов Японского моря, он распространился по всей стране, и сегодня в России проводится великое множество соревнований по дрифту. Однако у нас на Дальнем Востоке с этой автомобильной дисциплиной всё не так хорошо, как хотелось бы. А для многих жителей региона слово «дрифт» и вовсе остаётся ругательным. Мы составили своеобразную дрифт-карту дальневосточных городов: о спортсменах, площадках для тренировок и нелегальном дрифте в крупнейших городах региона.

ВЛАДИВОСТОК

Дмитрий Семенюк, главный судья РДС-Восток

«Владивосток – столица дальневосточного дрифта, и это вполне объективное мнение. Во-первых, сюда, вместе с праворукими японскими автомобилями, впервые пришёл дрифт. Во-вторых, именно во Владивостоке родилась идея создания крупнейшего соревнования страны по дрифту – РДС (Российская дрифт-серия). В-третьих, здесь проходят международные соревнования по дрифту Asia Pacific D1 Grand-Prix, в котором, в том числе, принимают участие и мировые звёзды дрифта.

Наличие площадок для тренировки, безусловно, повлияло, на развитие дрифта во Владивостоке. Сначала это был только известный многим картодром на Змеинке. Позже появилась площадка для дрифта на «Приморском кольце». Влияет и географические положение, и логистика – запчасти для приморских гонщиков обходятся на порядок дешевле и доставляют их в Россию быстрее.

Повышенное внимание публики не главный, но всё же важный фактор. Во Владивостоке дрифт любят.

Нелегальный дрифт всегда был проблемой для нашего города. И всё же за последние годы ситуация улучшилась. Да, по ночам жители всё ещё просыпаются от визга покрышек. Но нелегальный дрифт быть перестал массовым».

ХАБАРОВСК

Егор Шумилкин, спортсмен, пилот РДС-Восток

«Дрифтеров, а не хулиганов в Хабаровске становится всё больше. Если раньше ребята хулиганили на парковках, порой даже не со зла – просто негде было, то сейчас процентов девяносто этих людей занимаются на оборудованной площадке. Как такового нелегального дрифта в Хабаровске нет. У нас и рельеф такой, что практически нет возможности подрифтить на улицах. Нет такой проблемы, как нелегальный дрифт. Есть другие, более весомые проблемы, с дрифтом не связанные.

Площадка для дрифта есть, она не очень большая, но и её вполне хватает. Мы проводим тренировки, но не могу сказать, что они пользуются бешеной популярность.

С таким уровнем, как сейчас, в Хабаровске дрифт может существовать на полулюбительском уровне, на протяжении многих лет. Вряд ли что-то изменится. Хуже не станет, но и лучше не станет. Увы, но сильных пилотов в Хабаровске нет».

БЛАГОВЕЩЕНСК

Иван Канищев, спортсмен, пилот РДС-Восток

«Сегодня у нас дрифт себя чувствует плохо. Года три назад, когда я ещё с дрифтом знаком не был, какой-то человек устраивал соревнования по дрифту и обещал деньги, вырученные от продажи билетов, вложить в развитие спорта. Но он собрал все деньги, уехал во Владивосток, и там купил себе машину. Получается, что с того момента дрифт застыл на месте. Ни соревнований, ничего не было. Но были спортсмены – 10-15 человек. Сейчас собирается около двадцати человек. Большинство, конечно, на гражданских машинах.

Нелегальный дрифт есть и у нас. Есть те, кто устраивают беспредел на дорогах. С этим вопросом мы и пришли в администрацию, чтобы они разрешили нам использовать площадку, которую мы просим. И взамен мы хотим поговорить со всеми дрифтерами об определённых правилах, чтобы у них были лицензии РАФ, дрифтишь по городу – лишаешься лицензии.

Администрация идёт навстречу – собираются развивать картодром. Выделены деньги на полосы для драг-рейсинга. Возможно, хватит средств и на ремонт самого картодрома, где можно ещё и тренировки по дрифту делать.

Много людей приезжают на наши тренировки. Народ изголодался по таким мероприятиям».

КАМЧАТКА

Сергей Жикривецкий, KDS –Камчатская дрифт-серия

«Впервые за пять лет сегодня начинается более профессиональное движение. Так как трассы у нас нет, приходится обживаться на парковках у торговых центров. Сложно и тяжело в том смысле, что мы очень далеко от всех – выезжать сюда, на Камчатку, можно только пароходом, а из местных участвовать в том же РДС много кто желает, но это очень дорого. Власти идут на уступки, но очень мало. Да, одному пилоту сейчас помогли попасть на владивостокские соревнования, но по площадке даже не шевелятся. Седьмой год нам обещают что-то построить…

На Камчатке очень много желающих заниматься дрифтом. Но тех, кто занимается по факту – человек двадцать. Очень дорогие запчасти, их приходится ждать по полмесяца.

С нелегальным дрифтом у нас очень большая проблема. Негде заниматься дрифтом, поэтому все свои ресурсы автомобилисты используют на дорогах общего пользования.

Я сам пилот. Чувствую, что мне надо расти. А на обычных соревнованиях, которые у нас происходят, я точно не вырасту. Поэтому выступаю организатором соревнований «Камчатская дрифт-серия». Пригласил судей, пытаемся внедрить дисциплину. Надо прогрессировать, чтобы выезжать уже на дальневосточные соревнования».

САХАЛИН

Евгений Черников, председатель сахалинской федерации автоспорта.

«На Сахалине дрифт существует в виде нескольких человек, которые что-то пытаются делать для себя. Мероприятий даже не было. А всё, что было, мероприятиями не назовёшь.

Проблема в отсутствии асфальтовой площадки. У нас нет ни кольца, ни квадрата, ничего. Мы в этом году создали автомобильную федерацию, у нас в составе федерации даже есть человек, который дрифтом увлекается, но заниматься негде! Нет даже пригодных парковок у торговых центров – они или крошечные, или организованы неудобно для нас, где-то бетонные блоки, где-то другие препятствия.

Что мы сможем сделать? У нас когда-то была попытка: пытались в Южно-Сахалинске строить картодром, который не достроили и разрушили. В 2011 году там что-то успели провести, но дрифтерам там негде было развернуться, конечно.

В этом году это как раз и хотим понять, можно ли адаптировать какое-либо пространство. Потому что парковки появляются, но, например, большая парковка у построенного недавно православного собора – не самое удачное место для проведения дрифт-мероприятия. Сейчас идут переговоры на уровне областных законодателей. Эти планы вполне конкретные. Мы будем вести речь о возобновлении картинга на Сахалине, и если что-то путёвое получится, то прицепом можно будет и о дрифте думать».

От автора. Дрифт – это не дорожное хулиганство. Дрифт – это настоящий спорт. Именно такую философию исповедуют настоящие спортсмены, занимающиеся дрифтом. Главное, им не мешать. А лучше — поддержать и чуть-чуть помочь. В конце концов, во многих странах соревнования по дрифту – это мощные шоу, а дрифтеры – суперзвёзды спорта. Не будем сравнивать, просто надеемся, что у нас всё впереди.