В крае начался набор волонтеров для работы на спортивном фестивале «Новое поколение-2017»

В Хабаровском крае начался набор волонтеров для работы на Дальневосточном спортивном фестивале студентов «Новое поколение — 2017». Мероприятие пройдет в Хабаровске с 20 по 24 сентября. Для того, чтобы стать волонтером, необходимо до 23 августа зарегистрироваться в системе АИС «Молодежь России» и оформить соответствующую заявку. Планируется, что добровольцы будут сопровождать участников и гостей, организовывать мероприятия деловой программы, работать на спортивных площадках. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Напомним, что в фестивале «Новое поколение – 2017» примут участие около трех тысяч человек, в их числе студенты вузов Дальнего Востока и стран Азии, эксперты и наставники по видам спорта, популярным в студенческой среде, специалисты в области спортивного маркетинга, бизнеса, науки, психологии и PR.

Планируется, что в рамках фестиваля пройдут соревнования по плаванию, стритбаскету, настольному теннису, дзюдо, мини-футболу, волейболу, пауэрлифтингу. Также состоится массовый забег в поддержку Всемирного фестиваля молодежи и студенчества, который пройдет в Сочи. Запланированы презентации и показательные выступления спортивных клубов города, мастер-классы по редким и экзотическим видам спорта народов Севера и Приамурья, видам спорта молодежной спортивной субкультуры.

Образовательной программой мероприятия предусмотрены проведение научно-практической конференции, встречи и общение с государственными деятелями и олимпийскими чемпионами, сессии по менеджменту, психологии, фармакологии и PR, мастер-классы от чемпионов и рекордсменов по видам спорта фестиваля.

Основными площадками проведения мероприятия станут спортивные объекты стадиона имени Ленина и Дальневосточной академии физической культуры.