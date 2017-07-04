Восемь хабаровских школ завершили ремонты досрочно. Они уже обследованы, приняты экспертными комиссиями и получили паспорта готовности. В остальных 64 общеобразовательных учреждениях дальневосточной столицы капитальные и косметические ремонты близятся к своему завершению. В срок до 16 августа все школы города должны быть полностью готовы принять учеников. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Об этом рассказал начальник отдела по эксплуатации и ремонту зданий городской отрасли образования Александр Писарев. «В Хабаровске полным ходом идет обследование школ на предмет их готовности к работе. Восемь учебных заведений, в основном – Центрального района, уже полностью приведены в нормативное состояние, приняты и получили допуски досрочно. На ремонт и подготовку городских общеобразовательных учреждений к новому учебном году из муниципальной казны выделено более 127 миллионов рублей.

На эти деньги будут отремонтированы крыши, классы, спортивные залы (капитально – в 12 школах), благоустроены пришкольные территории. Отдельное внимание уделяется уличным спортплощадкам – в 2017-ом они будут капитально отремонтированы и оборудованы по современным стандартам в шести школах краевого центра. Также после капитального ремонта откроется бассейн гимназии №8», — сказал он. Одна из школ, где прилегающая территория, учебные помещения и медицинский кабинет полностью готовы к приему учащихся, — №63.

Незавершенным в ней остался пока лишь спортзал, но капитальный ремонт там уже вышел на финишную прямую. Зал давно требовал глобального обновления, особенно если учесть, что здание школы было построено в 1953 году и с тех пор его «спортивное сердце» практически ни разу не претерпевало таких масштабных перемен – только косметические ремонты.

«Следуя требованиям всех действующих нормативов, мы установили в нем мощную вентиляцию, пластиковые окна, заменили системы отопления и освещения. Также отреставрировали стены и перестелили пол, положили линолеум. Строители уже заканчивают отделочные работы. Их полное завершение – вопрос одного-двух дней. В общей сложности на обновление спортивного зала и оборудование эвакуационных выходов из него затрачено более 1,6 миллиона рублей. Еще порядка миллиона мы отвели на замену системы автоматического пожарного оповещения, охватывающую все три этажа школьного здания и пристройку к нему.

Во всех классах и медицинском кабинете ремонт уже давно закончен – ребята хоть сейчас могут сесть за парты. Мы готовы пройти процедуру приемки досрочно, чтобы получить для школы допуск к работе», — рассказала директор учебного заведения Светлана Якушенко.

Стоит отметить, что готовность любой из хабаровских школ к учебному году оценивает компетентная комиссия, в состав которой входят специалисты Роспотребнадзора, МЧС (они осуществляют пожарный надзор) и ГИБДД (проверяют безопасность подходов к школе по маршрутам следования в нее учеников, а также обязательное наличие в этих местах соответствующей дорожной разметки). При проверке в первую очередь специалисты оценивают пожарную и дорожную безопасность объекта, наличие и состояние медицинского кабинета, спортивного зала и уличных спортсооружений, санузлов и мастерских.

В обязательном порядке – соответствие освещения, парт и иной школьной мебели установленным законодательством требованиям. Говоря о ходе подготовки общеобразовательных учебных заведений Хабаровска к новому учебному году, Александр Писарев сообщил, что в этом году маленьких жителей поселка имени Горького ждет весьма приятное событие: завершается капитальный ремонт второго здания школы №27 на улице Воровского. 1 сентября она будет готова принять под свои своды без малого полтысячи учеников.