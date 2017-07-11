Темпы и объемы строительства жилья в Хабаровске снизились на 20%. Хабаровчане, чья покупательская способность за последние пару лет упала в разы, предпочитают делать приобретения на вторичном рынке жилья – по более демократичным ценам, а если уж и берут помещения в новостройках, то это, как правило, квартиры эконом-класса: «элитное» жилье и апартаменты большой площади теперь не в чести. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Жителей дальневосточной столицы интересуют малогабаритные, смарт-квартиры и квартиры-студии. Именно на них и делается основная ставка как муниципальными, так и частными застройщиками. В общей сложности в 2017 году, несмотря на нестабильную обстановку на строительном рынке, в Хабаровске запланировано сдать в эксплуатацию почти 300 тысяч квадратных метров жилья, из которых порядка 20% приходится на долю муниципальных застройщиков.

Об этом рассказал начальник отдела городского департамента архитектуры, строительства и землепользования Вячеслав Тюгун. «В прошлом году в нашем городе в строй было введено немногим более 220 тысяч квадратных метров жилья – это несколько меньше, чем планировалась: выполнение годового плана весьма осложнили дома, возведенные компанией «Дальспецстрой». Из 7 жилых домов, которые она должна была сдать в эксплуатацию, процедуру ввода тогда прошли только два. На сегодняшний день несданными остались четыре дома в Волочаевском городке.

Их общая площадь – около 3,6 тысячи квадратных метров. Теперь ими занимается правопреемник ликвидированного «Дальспецстроя» — Федеральное государственное унитарное предприятие «Главное военно-строительное управление №6» (ФГУП ГВСУ №6). По информации, полученной нами от Министерства обороны, эти дома будут введены в строй в нынешнем августе. Так что надеемся наверстать упущенное в реализации прошлогоднего плана в году текущем», — рассказал он. Говоря о судьбе жилых домов, возведением которых занимался «Дальспецстрой», в недавнем прошлом – самый крупный из хабаровских застройщиков, Андрей Тюгун отметил, что под вопросом сейчас судьба 13 многоэтажек: они должны были быть сданы в 2017 году, но теперь сроки их ввода в эксплуатацию смещаются на 2018-2019 годы. Не исключено, что эти высотки превратятся в долгострой.

Впрочем, о крахе хабаровской строительной отрасли в целом речи не идет. «Сейчас, несмотря на тяжелые экономические условия, только муниципальными застройщиками возводятся 6 отличных домов общей площадью 55,4 тысячи квадратных метров. Они расположены в жилом комплексе «Восточный», на улицах Суворова, Пионерской, Алексеевской и Совхозной. Половину из этих высоток строит ООО «Фонд жилищного строительства», — сказал он.

Сейчас этот муниципальный застройщик возводит большой 9-этажный семиподъездный жилой дом на улице Совхозной в районе Ореховой сопки – первый в жилом комплексе «Березки». Он рассчитан на 283 квартиры, большинство из которых хабаровчане уже выкупили по федеральной программе «Жилье для российской семьи»: непроданными остались лишь 70 квартир, не вошедших в данный проект. Фундамент второго дома этого микрорайона будет заложен в текущем году. «Еще на улице Пионерской строим две «высотки» — на 19 и 25 этажей. В общей сложности в них к концу текущего года смогут справить новоселье 308 хабаровских семей.

Здесь же в августе этого года планируем начать строительство третьего высотного дома», — рассказал директор «Фонда жилищного строительства» Алексей Савин. По его словам, можно было бы построить и больше, но дольщики не спешат вкладывать свои кровные в строительство жилья в надежде, что стоимость квадратного метра снизится. По мнению Алексея Савина и данным аналитиков, пристально следящих за ситуацией на жилищном и строительном рынках, надежда эта, увы, тщетна: стоимость заветного метра продолжает расти. По сравнению с прошлым годом она увеличилась на 2,5-3% и теперь средняя цена «квадрата» составляет от 50 до 80 тысяч рублей (в зависимости от района города и класса постройки).

Подъем расценок обусловлен постоянным удорожанием строительных материалов, повышением тарифов и стоимости подключения новых объектов к коммуникациям и общегородским сетям, а также возросшей конкуренцией между застройщиками – каждый борется за покупателя, как может. «Решая вопросы реализации построенного нами жилья, мы изыскиваем возможности не только удовлетворить потребности потенциальных новоселов, но и облегчить груз их финансовых затрат: ведем переговоры с банками о предоставлении сниженных и льготных ипотечных ставок, предлагаем приобрести у нас квартиры в рассрочку под процент ниже ипотечного. Впрочем, даже несмотря на эти меры, желанной дешевизны дольщикам ждать не стоит – спада цен на жилье, по крайней мере, в новостройках, уже не будет», — резюмировал Савин.