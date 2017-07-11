Ещё один Хабаровчанин примет участие в соревнованиях РДС-Восток

Сильнейшие гонщики Дальнего Востока соберутся в эти выходные на четвёртом этапе российской дрифт-серии в Хабаровске. Вчера, в понедельник, стало известно, что на старт выйдет ещё один пилот из Хабаровска — Евгений Солоненко. Напомним, предыдущие соревнования РДС-Восток прошли в Хабаровске в мае, победу на них одержал хабаровчанин Егор Шумилкин. Главная интрига этапа – останется ли вновь победа за Хабаровском. Мероприятие пройдёт 15 и 16 июля на арене «Ерофей».

Сезон РДС-Восток 2017 года набирает обороты. На данный момент в чемпионате лидирует Егор Шумилкин из Хабаровска, однако в затылок хабаровчанину дышит приморская гонщица Екатерина Седых. Далее с минимальным расстоянием друг от друга идут опытные спортсмены из Владивостока – Эдуард Маляров и Алексей Линьков. Турнирная таблица даёт основание полагать, что на «Ерофее» завяжется нешуточная борьба.

Не спасовал и отважился вступить в бой в середине сезона ещё один хабаровчанин — Евгений Солоненко.

«Рад сообщить, что мы с моей командой будем участвовать в предстоящих этапах РДС – и в Хабаровске, и Владивостоке. Были определённые чисто технические моменты, из-за которых я не смог выехать на предыдущие соревнования, но сейчас всё улажено! Машину подготовили как раз к «Ерофей-арене», наконец-то сможем использовать потенциал автомобиля и посмотреть, что будет. Более того, в Хабаровске всегда добродушный приём и тепло болельщиков – оно ощущается, поэтому будем делать всё возможное, чтоб не разочаровать их. Мне ехать хочется – не то слово! Знаете, когда в спортзале постоянно занимаешься, тебе хочется идти, не пошёл – не хватает нагрузки, мышцы ноют. Так и тут! Адреналина, конечно, не хватает. Тем более, у меня есть механики, и команда постоянно спрашивает – «Жень, мы готовы! Ну что, когда поедем?» Кстати, мы выступаем в одной команде с Лерой Маковозовой. Мы друг друга поддерживаем: я её в Хабаровске, она меня во Владивостоке. Так что всех болельщиков приглашаем на соревнование! Будет жарко, будет много дыма, приходите болеть за наших!»

Кстати, Валерия Маковозова буквально на днях узнала о воссоединении с Евгением Солоненко, чему спортсменка очень обрадовалась:

«Командой ехать – это ещё больше уверенности, и ещё больше поддержки. Мы сейчас готовимся активно к соревнованиям в Хабаровске, там соединимся и уже оставшуюся часть сезона будем месте. Я рада, это очень классная новость!»

Поболеть за хабаровских пилотов, посмотреть на заезды сильнейших гонщиков и гонщиц РДС-Восток можно будет уже в эти выходные на большой парковке арены «Ерофей». Во время соревнований РДС-Восток жители и гости дальневосточной столицы смогут посмотреть на дрифт со специально установленных комфортабельных трибун, посетить сервисный парк с гоночными автомобилями, а также побороться за право проехать на дрифт-такси. По традиции, перед началом заездов состоится парад пилотов, а после определения победителей пройдёт автограф-сессия с гонщиками РДС.

Билеты на мероприятие уже в продаже, стоимость — от 500 до 1500 рублей Чтобы успеть выбрать лучшие места, организаторы рекомендуют приобретать билеты заранее. Для детей до 7 лет в сопровождении родителей без предоставления места вход на трибуны бесплатный.

Обращаем внимание на то, что парковка арены «Ерофей» будет полностью занята для зачётной трассы соревнования, поэтому гостей на место проведения соревнования просят приезжать на общественном транспорте или на такси.