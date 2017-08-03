Более шестидесяти пожилых любителей здорового образа жизни приняли участие в спартакиаде ветеранов. Сегодня в культурно-спортивном комплексе «Арсеналец» были подведены ее итоги. Пенсионеры приняли участие в состязаниях по таким видам спорта, как плавание и легкая атлетика, шахматы, настольный теннис, пулевая стрельба. Были сформированы пять команд (по одной от каждого района Хабаровска). В итоге места распределились следующим образом: первое заняли ветераны Центрального района, второе разделили между собой пожилые спортсмены из Краснофлотского и Железнодорожного районов. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

На третье место вышел Индустриальный район. Во время церемонии награждения медали, благодарственные письма и дипломы получили наиболее отличившиеся в каждом из видов спорта участники. Командам были вручены кубки, а каждому из спортсменов – подарки. «Желаю, чтобы это движение крепло, и ваши команды пополнялись новыми участниками. У нас впереди задачи по выполнению комплекса ГТО. А вы – тот авангард, на который мы надеемся, и который нас всегда поддерживает своим примером», — обратился к участникам спартакиады начальник управления по физкультуре и спорту администрации Хабаровска Александр Леонов.

Нынешняя спартакиада была посвящена 72-й годовщине ветеранской организации Хабаровска. А свои спортивные результаты пожилые участники посвятили памяти недавно ушедшего из жизни председателя городского совета ветеранов Николая Корниенко, именно он стоял у истоков этого движения в Хабаровске. «Участники спартакиады были разного возраста, даже 90-летние принимали участие.

Это говорит о том, что пожилой возраст – это не приговор. Мы уже не будем молодыми, а молодежь это когда-нибудь ждет. Пусть они знают, что в этом возрасте можно жить полноценно и быть здоровым и сильным!» — рассказал исполняющий обязанности руководителя городского совета ветеранов Владимир Петров. В ближайшее время пройдет уже краевой этап спартакиады, туда отправятся самые лучшие спортсмены муниципального этапа.