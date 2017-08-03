Владимир Путин принял участие в запуске трех гидроагрегатов Нижне-Бурейской ГЭС в Амурской области

Президент России Владимир Путин посетил Нижне-Бурейскую гидроэлектростанцию и принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию трёх гидроагрегатов. Глава государства также посетил смотровую площадку станции, где выслушал доклад о возможностях новой гидроэлектростанции. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Минвостокразвития.

Cтарт строительству Нижне-Бурейской ГЭС был дан 27 августа 2010 года в присутствии главы государства. В апреле 2016 года была перекрыта река Бурея, в марте 2017 года начато заполнение водохранилища.

«В 2010 году мы с вами приняли решение построить электростанцию, которая должна выполнять очень большие, комплексные задачи и по защите регионов от наводнений, и, что самое главное, по производству дополнительной электроэнергии для региона. Понятно, что это важно и для промышленности, и для бытового потребителя», — заявил глава государства.

Нижне-Бурейская ГЭС – контррегулятор Бурейской ГЭС, вторая станция Бурейского гидроэнергетического комплекса. Проектная мощность станции – 320 МВт (после ввода четырех гидроагрегатов), среднегодовая выработка — 1650 млн кВт.ч. Выход на проектную мощность запланирован на сентябрь 2017 год.

«Это первая гидроэлектростанция такого уровня, такого масштаба, которая построена в современной России, первый такой огромный, мощный, я бы сказал, красивый с точки зрения технического дизайна и очень современный объект. Современный, потому что в нём учтены – вы знаете это лучше, чем кто-либо другой, – все проблемы, с которыми гидроэнергетика столкнулась в предыдущие годы, в том числе на Саяно-Шушенской ГЭС. Всё это проанализировано, всё это вложено в проект и реализовано, чтобы станция работала эффективно, ритмично и не создавала не только никаких проблем, а наоборот, создавала возможности для развития регионов Дальнего Востока», — подчеркнул Владимир Путин.

Электроэнергия станции будет направлена в энергосистему Дальнего Востока для энергоснабжения как существующих, так и перспективных потребителей, таких как космодром «Восточный», объекты транспортной инфраструктуры (в частности, газопровод «Сила Сибири»), строящийся газоперерабатывающий комплекс, горнодобывающие производства.

Как ранее отмечал вице-премьер — полпред Президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, «строительство Нижне-Бурейской станции – это одно из звеньев той большой работы, которая сейчас проводится здесь, в Амурской области», поясняя, что в регионе «идет строительство комплекса «Газпрома», планируется создание комбината «Сибура», выходит на вторую очередь космодром».

«Все эти объекты нуждаются в бесперебойном снабжении энергией. Нижне-Бурейская ГЭС, с одной стороны, важна для экономики региона. Платежи в бюджет Амурской области составят почти миллиард – 800 млн рублей. Эти деньги нужны региону. А, с другой стороны, станция обеспечивает устойчивость энергоснабжения и защищает долину реки от колебаний, связанных с работой внешней Бурейской станции», – заявил Юрий Трутнев.

ГЭС также поможет бороться с паводками и зимними подтоплениями населенных пунктов. Проект соответствует самым высоким экологическим стандартам, и его даже называют примером конструктивного взаимодействия между энергетиками и экологами. Программа компенсационных мероприятий при строительстве станции получила название «Бурейский компромисс». При содействии гидроэнергетиков в зоне влияния водохранилища образован природный парк «Бурейский».