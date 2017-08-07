Впервые благотворительный забег «Достигая цели!» прошел на Дальневосточной железной дороге

5 августа в Хабаровске на стадионе «Локомотив» впервые состоялся благотворительный забег «Достигая цели!» в честь дня железнодорожника и 180-летия железных дорог России. Спортивный праздник поддержали подразделения ОАО «РЖД» по всей России.

Организаторами спортивного мероприятия в Хабаровске стали Дальневосточная железная дорога и Хабаровская краевая общественная организация родителей, имеющих детей-инвалидов с онкологическими заболеваниями «Вера».

Новый формат проведения профессионального праздника железнодорожники Дальнего Востока восприняли с энтузиазмом, более 3 тысяч работников магистрали и жителей Хабаровска активно откликнулись на призыв о помощи больным детям.

Непосредственно в стартах приняли участие 660 человек. Примечательно, что более 100 бегунов были детьми в возрасте от 6 до 14 лет. Программа соревнований состояла из трех стартов на дистанциях 500 м, 1520 м и 5 км. Всем участникам организаторы вручили памятные медали. Победители в своих возрастных категориях получили заслуженные награды и подарки.

Взносы участников забега, а также добровольные пожертвования, собранные в ходе акции, составили 1 416 880 рублей. Все средства переданы в организацию «Вера» для оказания помощи больным детям.