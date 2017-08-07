Детская делегация края отправилась в провинцию Хэйлунцзян

Сегодня школьники из Хабаровского края отправились в китайскую провинцию Хэйлунцзян в рамках мероприятий по охране окружающей среды. В течение пяти дней ребята в возрасте от 13 до 17 лет будут жить по программе молодежных обменов в Харбине. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

В составе делегации — восемь учащихся из Комсомольска-на-Амуре, поселков Ванино и Чегдомын, Хабаровского и Советско-Гаванского районов. Все они победители экологических конкурсов и фестивалей, призеры районных, краевых и всероссийских олимпиад. Исследовательские работы юных экологов признаны актуальными на экспертном уровне.

Во время поездки в Харбин запланирован официальный прием. Юных гостей из Хабаровского края встретят сотрудники департамента по охране окружающей среды провинции Хэйлунцзян. Школьников ждут экскурсии по учреждениям культуры и образования, также их познакомят с историей города.

Кроме того, в августе еще одна делегация из края отправится в Республику Корея. На этот раз школьники примут участие в ежегодном детском экологическом симпозиуме, который пройдет в рамках международного проекта Ассоциации региональных администраций стран Северо-Восточной Азии (АРАССВА). Учащиеся выступят с докладами и презентуют свои работы на конкурсе экоплакатов.

Напомним, обмен молодежными экологическими делегациями между Россией и КНР проходит с 2012 года. В следующем году уже Хабаровский край окажется в роли принимающей стороны.