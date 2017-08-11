Новые правила благоустройства обсудили в ходе публичных слушаний в Хабаровске. Проект документа разработали для того, чтобы город мог и дальше участвовать в федеральной программе по формированию комфортной среды. Свод правил значительно расширился. Прежний содержал порядка 140 пунктов, новый стал примерно в три раза больше. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Как пояснил начальник управления административно-технического контроля Хабаровска Александр Якимов, новые поправки практически совпадают с типовым документом правил благоустройства, которые разработало министерство строительства РФ для крупных городов. «Новый свод правил благоустройства города сформирован с учетом местных, Хабаровских особенностей. Вообще, необходимость создания новых правил – требование федеральной программы. В этом году во дворах Хабаровска проводится много работ по благоустройству.

Основное финансирование ведется за счет федеральных программ. Их условия и подразумевают внедрение новых правил благоустройства», — рассказал Александр Якимов. По словам чиновника, новые правила благоустройства содержат разделы, которых не было ранее. Одно из нововведений касается маломобильных групп населения. Теперь проектировщикам, застройщикам и муниципальным властям необходимо формировать доступную среду в обновляемых или ремонтируемых территориях города, чтобы, к примеру, инвалиды-колясочники смогли беспрепятственно передвигаться по городу или иметь доступ к тем или иным учреждениям.

«Новые правила дают право жителям дальневосточной столицы принимать непосредственное участие в проектировании зон комфорта и других территорий по месту жительства, вносить предложения, участвовать в создании проекта, а муниципалитет обязан учитывать мнение горожан. Обновленные правила благоустройства также затрагивают и внешний облик города.

Например, указывается необходимое количество тропинок и высота кустарников, которые соответствуют нормам. Даже скамейки должны соответствовать облику того района города, где они расположены», — сообщил Александр Якимов. Новые правила благоустройства определяют ответственность собственников зданий за содержание фасадов и самих сооружений. Изменения коснутся и придомовых территорий. Согласно новым правилам благоустройства, во дворах жилых домов не должно быть «темных» и «укромных» мест. Территория должна просматриваться с балконов и окон. Без изменений остался лишь один раздел документа, который определяет ответственность за нарушение правил благоустройства Хабаровска.

После доклада Александра Якимова высказаться с трибуны изъявило желание всего три человека. Каких-то дельных предложений по изменению проекта новых правил благоустройства они не внесли. Хабаровчан больше интересовало развитие территорий, где они проживают. В итоге публичные слушания признали состоявшимися. Следующим этапом станет рассмотрение проекта депутатами Хабаровской городской думы. Если народные избранники утвердят новые правила благоустройства в октябре нынешнего года, то они вступят в силу уже в ноябре. Текст проекта находится в свободном доступе на сайте администрации города.