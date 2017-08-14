Хабаровчане смогут капитально отремонтировать свои дома с рассрочкой в 15 лет. Об этом рассказала директор «Хабаровского краевого фонда капитального ремонта» Алена Сидорова. На сегодняшний день рассрочка платежа, предоставляемая коллективам собственников жилья на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, составляет 9 лет. Вопрос об увеличении срока заимствования до 15 лет будет рассмотрен в краевом правительстве уже на этой неделе. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«Это позволит нам направлять средства на капитальный ремонт с одного дома на другой и выделять их на каждое строение в большем объеме. Особенно рады этому нововведению будут жители двух- и трехэтажных домов, где до сих пор не представлялось возможным собрать необходимые средства не то что на комплексный ремонт, но даже на восстановление кровли.

Теперь за счет увеличения срока заимствования и незначительного роста суммы индивидуальных платежей собственников жилья, капремонт таких домов, а их в Хабаровске – более 500, станет вполне возможен. Воспользоваться 15-летней рассрочкой смогут и собственники, которые решили заменить в доме лифт. Всего в текущем году капитальный ремонт пройдет в 274 многоквартирных домах дальневосточной столицы. На это будет затрачено более трехсот миллионов рублей», — сообщила Алена Сидорова.

Как отметил депутат Государственной думы от Хабаровского края Борис Гладких, на федеральном уровне постоянно идет совершенствование законодательства в сфере проведения капитального ремонта многоквартирных жилых домов. «В числе изменений в жилищном законодательстве, принятых недавно, есть радостные вести для собственников жилья. Например, теперь за счет средств капремонта они смогут устанавливать в домах интеллектуальные системы учета показателей потребления воды, тепла и электроэнергии с дистанционной передачей данных.

Также решен вопрос по переходу долга муниципалитета на будущего собственника: если раньше, покупая муниципальное жилье, приобретатель получал в придачу к нему задолженности муниципалитета по платежам за капитальный ремонт, то теперь по обращению нового владельца квартиры к региональному оператору после приватизации жилья, эти долги будут выплачиваться из местной казны.

Также готовится к принятию ряд изменений в жилищное законодательство, касающихся ремонта лифтового оборудования, порядка и объемов финансирования некоторых видов работ, включенных в перечень проведения капитального ремонта многоквартирных домов. Появилась необходимость регламентировать допуск подрядных организаций к проведению работ по капремонту.

Сейчас осуществлять эту деятельность могут исключительно фирмы со свидетельством от СРО «Строитель», что во многом тормозит деятельность по проведению капремонтов: к примеру, в отдаленных поселениях, где представителей этой организации просто нет, как нет и компаний, имеющих ее свидетельство. Эту проблему с лоббированием СРО «Строитель» необходимо решить на федеральном уровне в ближайшее время, чтобы равная возможность проведения капитального ремонта появилась у жителей всех населенных пунктов страны», — поделился новостями народный избранник.