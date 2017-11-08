Более полумиллиарда рублей задолжали предприятия Хабаровска своим работникам. Об этом было заявлено на заседании межведомственной комиссии администрации города по вопросам решения проблем просроченной задолженности под руководством исполняющего обязанности мэра Хабаровска Сергея Кравчука. Среди участников совещания – сотрудники администрации города, прокуратуры, налоговой инспекции, службы судебных приставов. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

На заседание пригласили и руководителей предприятий-должников. Как отметил начальник управления экономического развития администрации Александр Анисимов, задача городских властей — способствовать снижению долгов по зарплате. Для этого с предприятиями ведется постоянная работа. «Эффективный инструмент администрации города – административное давление. Необходимо создать для руководителей предприятий, которые не оплачивают труд работников, такие условия, чтобы у них «земля под ногами горела». Эту функцию комиссия выполняет.

Со времени проведения предыдущего заседания комиссии шесть руководителей компаний погасили задолженность. А в целом за 10 месяцев 20 организаций оплатили порядка 120 миллионов рублей задолженности по зарплате перед своими работниками», — сказал Александр Анисимов. Впрочем, общая сумма задолженности только выросла.

Появляются новые компании, которые надолго задерживают заработную плату. Причем львиную долю долгов составляют долги всего двух крупных предприятий – Главного военно-строительного управления (бывший «Дальспецстрой») — более 400 миллионов рублей и «Дальмостостроя» — около 120 миллионов. Вообще, на 98 процентов сумма долгов состоит из невыплаченных зарплат в строительной отрасли. И свыше 90 процентов среди должников – предприятия-банкроты.

Экономически активные предприятия должны своим работникам 5,5 миллиона рублей (меньше одного процента от общей суммы). В реестр должников попало и предприятие муниципального сектора экономики – МУП УКС. Городские застройщики в прошлом месяце снизили задолженность по зарплате в два раза. В ноябре будут приняты меры по санации, и в нынешнем месяце долги будут погашены. Предприниматели, которых пригласили на заседание, рассказали о своих планах погашения задолженности перед сотрудниками, но в тоже время отметили, что мешает ряд проблем. Например, распродаже имущества банкротов зачастую мешает обременение, наложенное службой судебных приставов.

Сергей Кравчук обратился к представителю службы и попросил помочь в решении этого вопроса. Кроме того, по словам представителей компаний, им приходится сначала выплачивать долги по налогам – такова законная процедура. А денег на выплату заработной платы, например, от реализации имущества банкрота, денег не остается. Исполняющий обязанности мэра города посоветовал обращаться в арбитражный суд, который помогает в решении этого вопроса. «Сегодня есть практика в судах. Пенсионный фонд, налоги – все это, безусловно, нужно. Но заработная плата – она важнее. Это коллектив, люди, семьи и дети. Обратитесь в арбитражный суд, они сейчас идут на это. Налоговая не будет против, я думаю», — заявил Сергей Кравчук. Большинство предприятий-должников пообещали до конца года выплатить заработную плату своим работникам.