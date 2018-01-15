Инвалиды смогут получить работу на малых и средних предприятиях

Новые возможности для трудоустройства появились у людей с особенностями здоровья. В регионе ступил в силу новый закон «О квотировании рабочих мест для инвалидов в Хабаровском крае». Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Как сообщили в комитете регионального государственного контроля и лицензирования края, согласно документу для предприятий, имеющих не менее 35 работников, устанавливается квота для приема на работу людей с инвалидностью. Размер квоты составляет три процента от среднесписочной численности работников. Ранее это требование касалось только организаций со штатом более 100 человек.

«Сегодня в крае предприятий, где трудоустроены более 100 человек – около 460, а с численностью от 35 человек — свыше 1,5 тысяч. Это значит, что количество предприятий и организаций, которые обязаны выделить квоты, увеличится в три раза, поэтому гораздо большее число граждан с ограниченными возможностями здоровья смогут найти подходящую для них работу», — отметила заместитель председателя комитета Елена Коваль.

Действие нового закона будет распространяться на государственные и органы местного самоуправления. Однако речь идет о вакансиях на должности, которые не относятся к государственной и муниципальной службе.

В комитете подчеркнули, что для руководителей организаций и предприятий, которые откажутся принимать на работу инвалидов в соответствии с установленной законом квотой, предусмотрен штраф в размере от 5 до 10 тыс. руб.

Напомним, вопросы трудоустройства и социальной интеграции инвалидов были отмечены в качестве приоритетных в «майских» указах Президента России Владимира Путина. На сегодняшний день в Хабаровском крае проживает порядка 77 тыс. инвалидов, из них свыше 23, 7 тыс. – трудоспособного возраста. Работает свыше 5 тыс. человек, в том числе на предприятиях края, которые в соответствии с краевым законом выделяют квоты под вакансии для граждан с инвалидностью.