Вакцина от клещевого энцефалита для взрослых поступила в медучреждения края

В Хабаровском крае продолжается иммунизация против клещевого энцефалита. На сегодняшний день привито 70 процентов детского населения. Вакцина для взрослых поступила во все медучреждения региона.
Как сообщили в министерстве здравоохранения Хабаровского края, в этом году планируется привить более 112 тысяч человек, из них: 48 тысяч — дети, 64 тысячи — взрослые. Всего в регион доставлено 50 780 доз детской вакцины и 73 330 доз – взрослой. В первую очередь прививают тех, кто входит в так называемую группу риска. Это работники леспромхозов, геологоразведочных предприятий, строители автомобильных и железных дорог, охотники, туристы, студенты и школьники. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.
«Первичная вакцинация против клещевого энцефалита проводится в три этапа. Первую прививку ставят осенью – в октябре-ноябре, вторую – весной через 5-7 месяцев. Третью делают через год. Но те, кто не успел привиться осенью, могут пройти экстренную вакцинацию. В этом случае необходимо сделать две прививки с интервалом в две-четыре недели и третью прививку через год – весной. В дальнейшем прививаются один раз в три года», — рассказала ведущий инспектор отдела организации первичной медико-санитарной и скорой медицинской помощи министерства здравоохранения края Светлана Лапшина.
Она также отметила, что на сегодняшний день прививка является самым надежным и эффективным способом защиты от клещевого энцефалита. Вакцина, применяемая в Хабаровском крае, содержит инактивированный вирус клещевого энцефалита. После ее введения иммунная система распознает вирусные антигены, и в организме человека образуются антитела.
Эта запись была опубликована 23.03.2018в 20:02. В рубриках: Медицина.
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