Завод «ТехноНИКОЛЬ Дальний Восток» намерен развивать производство и наращивать экспорт

Резидент ТОСЭР — завод «ТехноНИКОЛЬ Дальний Восток» по итогам 2017 года увеличил объемы продаж более чем на 10%. Таких результатов удалось достичь благодаря выходу предприятия на полную производственную мощность в 750 тысяч кубических метров готовой продукции и экспортной программе. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

По словам генерального директора завода «ТехноНИКОЛЬ Дальний Восток» Петра Орешко, сейчас завод производит более 100 наименований базальтовой теплоизоляции. Поставки готовой продукции идут во все регионы Дальнего Востока и в Восточную Сибирь (Иркутскую область, Забайкальский край, Бурятию).

Как рассказал Петр Орешко, учитывая растущие потребности внутреннего и внешнего рынков, в 2018 году «ТехноНИКОЛЬ Дальний Восток» увеличит выпуск теплоизоляции на основе каменной ваты на 9% и расширит линейку продукции. ТЕХНОНИКОЛЬ дополнительно инвестирует в развитие завода в Хабаровске около 15 миллионов рублей.

Также в планах на 2018 год продолжение экспортного сотрудничества. Хабаровский завод ТЕХНОНИКОЛЬ намерен в три раза увеличить отгрузки в Китай, где для развития рынка сбыта действует отдельное представительство корпорации. Кроме того, будет продолжена работа по организации регулярных поставок каменной ваты в Канаду. Новым экспортным регионом станет Сингапур. Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ также ведет переговоры об экспорте хабаровской каменной ваты в Японию, в перспективе рассматривается возможность выхода на рынки Южной Кореи, Монголии, Вьетнама. Использование натурального сырья — камня базальтовых пород — обеспечивает весомое конкурентное преимущество российской продукции.

Напомним, что завод «ТехноНИКОЛЬ Дальний Восток» был введен в эксплуатацию в Хабаровске в 2016 году. Объем собственных инвестиций компании в строительство предприятия составил 2 миллиарда рублей. из них 980 миллионов направлено на технологическое оснащение. Завод является самым современным предприятием такого рода за Уралом и на Дальнем Востоке.

Напомним, что сегодня на площадках территории опережающего развития «Хабаровск» зарегистрировано 28 резидентов с общим объемом инвестиций 33,1 млрд рублей.