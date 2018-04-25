Авиакомпания «Аврора» будет работать на внутрирегиональных авиаперевозках в крае

Вячеслав Шпорт, выступая на заседании краевой Думы в рамках ежегодного отчета, рассказал о перспективах развития авиационных перевозок.
Он напомнил, что ситуация последних лет и особенно этого года показывает высокую востребованность льготных программ по авиаперевозкам из городов Дальнего Востока. «Льготные» билеты в европейскую часть страны были выкуплены в крае за 5 дней. В результате принято решение о выделении дополнительных средств – 500 млн. рублей из резервного фонда Правительства РФ. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.
Губернатор отметил, что требуются серьезные шаги и по развитию внутрирегиональных перевозок. Одной из таких мер станет привлечение к этой работе крупной авиакомпании.
«С компанией «Аврора» достигли соглашения о начале полетов на Николаевск-на-Амуре с 1 июня этого года. Такое сотрудничество существенно повысит класс обслуживания. Также это позволит открыть продажу сквозных билетов на магистральные маршруты «Аэрофлота», перейти на систему стыковочных рейсов», — сообщил Вячеслав Шпорт.
Кроме того, глава региона предлагает поддерживать внутрирегиональные авиационные перевозки из федерального бюджета. Пока они субсидируются за счет краевой казны. На этот год предусмотрено 411 млн. рублей.
Эта запись была опубликована 25.04.2018в 21:07. В рубриках: Общество.
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