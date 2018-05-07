«Аллея дружбы» появилась в сквере поселка имени Горького. Молодые сосны высадили волонтеры из Японии вместе с хабаровскими школьниками и студентами. Делегация ассоциации «Мусасино-Тама-Хабаровск» уже не первый год принимает участие в посадке хвойных деревьев. Всего же в обновленном сквере зашумят 160 сосен, рябин, лиственниц. Это число выбрано не случайно, в конце мая Хабаровск отметит свой 160-летний юбилей. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«Красивые сосны будут здесь, эти молодые саженцы обязательно должны прижиться и пустить новые побеги», — присыпая плодородным грунтом корни молодого дерева, уверяет исполняющий обязанности мэра города Сергей Кравчук. Со знанием дела волонтеры из Японии вместе с хабаровскими школьниками и студентами ровно ставят в лунки саженцы и засыпают землей. «Волонтеры ассоциации «Мусасино-Тама-Хабаровск» уже больше 20 лет приезжают сюда, чтобы высаживать в местах массовых рубок или лесных пожаров деревья. За это время поднялся уже большой «Лес Дружбы».

Закладка аллеи в новом сквере для нас знаменательное событие вдвойне – 2018-й объявлен годом Японии в России, а еще и вашему Хабаровску в мае исполнится 160 лет, и мы очень рады, что принимаем участие в таком нужном и очень важном деле», — рассказал генеральный консул Японии в Хабаровске Ямамото Хироюки. Сквер в поселке имени Горького получил вторую жизнь. Еще несколько лет назад здесь росли тополя, многим деревьям было уже больше 80 лет, они представляли опасность для отдыхающих, да и сам парк был неухоженным.

Последние несколько лет на особоохраняемой территории, этот статус сквер получил в 1995 году, начались санитарные рубки, многие жители поселка были недовольны. «Обращений была масса – особенно, когда вырубали старые тополя перед домом культуры. Но потом жители увидели, что вместо одного спиленного дерева мы посадили два, а это были липы, рябины, тогда возмущения прекратились. Сейчас, закладывая новую аллею, горьковчане сами пришли помогать нам в посадках», — уверяет начальник городского управления по охране окружающей среды и природных ресурсов Ирина Дубянская. Площадь сквера 3,5 гектара, он простирается от улицы Гагарина до Энтузиастов. Посадки ста шестидесяти деревьев специалисты «Горзеленстроя» планируют завершить осенью. А уже через несколько лет под тенистыми кронами сосен и лип будут назначать свидания молодые пары, и гулять мамы с детьми.