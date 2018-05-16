Ведущие предприятия края будут сопровождать одаренных школьников

В Хабаровске прошла встреча представителей Правительства края и руководителей предприятий и организаций региона с одаренными школьниками. На мероприятие были приглашены 58 учащихся из 12 муниципальных территорий края – победители и призеры регионального и заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников и Всероссийских конкурсов. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

По информации министерства образования и науки края, в ходе встречи родители ребят, планирующих дальнейшее обучение и трудоустройство на территории Хабаровского края, подписали соглашение о намерениях с ведущими предприятиями края. Среди них – «ТехноНИКОЛЬ Дальний Восток», Амурский судостроительный завод, филиал ПАО «Компания «Сухой» «Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина», Комсомольский нефтеперерабатывающий завод. Работодатели будут оказывать им помощь в процессе обучения и в дальнейшем трудоустройстве.

«Главная причина жить и работать в Хабаровском крае – это новые возможности для самореализации. Здесь можно построить успешную карьеру на крупных предприятиях, поучаствовать в больших проектах. Уже создается необходимая инфраструктура, не только для развития промышленности, но и для комфортной жизни населения. Нам нужны грамотные, талантливые и амбициозные люди, чтобы Хабаровский край стал ведущим центром производства на Дальнем Востоке», — отметил заместитель Председателя Правительства края – министром экономического развития края Виктор Калашников.

Как отметила министр образования и науки Хабаровского края Алла Кузнецова, поддержка и сопровождение одаренных детей, привлечение их к научно-исследовательской деятельности, а в будущем трудоустройство на предприятиях края – важное направление политики в сфере образования. Так, в регионе реализуется комплекс мер по развитию молодых талантов, сеть краевых проектов: «Одаренный ребенок – одаренный учитель», «Смарт – 27», проводятся различные конкурсы и фестивали.

«Необходимо создать такие условия, которые помогут ребятам определиться с будущей профессиональной деятельностью на предприятиях края. В этом нам поможет региональный центр сопровождения одаренных детей, который создается на базе ТОГУ. Благодаря взаимодействию с краевым центром «Созвездие», краевым центром образования, Хабаровским краевым центром развития детей и юношества работа с талантливыми детьми выйдет на новый уровень», — подчеркнула глава минобрнауки края.