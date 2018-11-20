В Хабаровске было подписано четырехстороннее соглашение о сотрудничестве между Министерством жилищно-коммунального хозяйства, Общественной палатой, комитетом регионального государственного контроля и лицензирования Правительства Хабаровского края и некоммерческим партнерством «Национальный центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства «ЖКХ Контроль».

Предметом соглашения является взаимодействие в целях развития общественного контроля жилищно-коммунального хозяйства и жилищного просвещения населения в Хабаровском крае.

— Подписание соглашение позволит повысить эффективность взаимодействия общественного сектора и органов власти в области развития системы общественного контроля и жилищного просвещения населения, осуществления мониторинга ситуации в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг и совершенствованию нормативно-правового регулирования деятельности организаций жилищно-коммунального хозяйства на территории Хабаровского края, считает руководитель регионального центра «ЖКХ-Контроль» Владимир Сидоров.

Также стороны при заключении соглашения достигли договоренности о работе: по повышению правовой грамотности потребителей ЖКУ; осуществлению мониторинга ситуации в сфере предоставления услуг; соблюдению прав и законных интересов собственников и нанимателей жилья; повышению эффективности работы ЖКХ в крае; вовлечению граждан в процессы формирования комфортной городской среды; подготовке и переподготовке квалифицированных кадров для жилищно-коммунального комплекса края.

— В рамках сотрудничества предполагается создание ресурсного центра для поддержки инициативных групп граждан (ТСН, ЖСК, ТСЖ, Советы МКД и др.). Будут созданы «горячие линии», проведены опросы для сбора информации о ситуации в ЖКХ края. Планируется проведение мероприятий, направленных на привлечение общественного внимания к отдельным проблемам в жилищно-коммунальном хозяйстве и способам их решения, — рассказал Владимир Сидоров.

Отметим, Региональный Центр «ЖКХ Контроль» стал одним из инициаторов заключения соглашения. В Хабаровском крае он осуществляет свою работу с 2013 года. Важной частью его работы является проведение образовательных мероприятий по наиболее актуальным вопросам управления жилищным фондом, защите прав граждан в жилищной сфере, общественному контролю в сфере ЖКХ.

— В текущем году региональный центр в Хабаровском крае отработал более 150 обращений граждан. Около половины из них удается решить без дополнительных обращений в органы власти и контрольно-надзорные органы, — отметил руководитель регионального центра «ЖКХ-Контроль».

Как отметил в ходе мероприятия министр жилищно-коммунального хозяйства Дарий Тюрин, взаимодействие началось еще задолго до подписания соглашения. Так, например, в 2018 году в рамках взаимодействия «ЖКХ Контроль» и Общественной палаты Хабаровского края создана комиссия по проблемам экологии и ЖКХ, проводится анализ нормативно-правовой базы в сфере ЖКХ, разрабатываются общественные предложения по совершенствованию правоприменительной практики. А в рамках взаимодействия с Министерством ЖКХ Хабаровского края в целях вовлечения граждан в реализацию проектов по улучшению условий проживания реализуется проект «Конструктор городской среды». В рамках проекта разработан информационный портал www.sredakhv.ru где собрана информация о лучших практиках управления МКД, организуются жилищно-коммунальные экскурсии.

Также на базе Регионального центра в Хабаровском крае сформирован и активно растет корпус общественных жилищных инспекторов, которые осуществляют помощь региональных жилищным инспекциям в выявлении и устранении нарушений. В Хабаровском крае общественные жилищные инспекторы работают в 15 районах.