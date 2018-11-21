В Хабаровском крае стартовала Всероссийская акция «ПроЧитай». Инициатором проекта выступило Федеральное агентство по делам национальностей РФ. Организаторы хотят повысить интерес детей и подростков к литературе, рассказывающей об истории, культуре и традициях народов России.

Для того, чтобы принять участие в акции, необходимо до 1 декабря разместить в социальных сетях фотографию с книгой из списка, предлагаемого к прочтению. Так же нужно поставить хештег #ПроЧитай и указать свое местонахождение. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

В числе рекомендованных произведений — «Татарские сказки», «Еврейские народные сказки», «Венок из васильков и руты…» Адама Мицкевича, «Река жизни» Дукенбая Досжанова, «Русский роман» Меира Шалева и др.

Кроме того, в рамках акции в Дальневосточной государственной научной библиотеке проходит специализированная выставка книг национальных авторов, вошедших в список рекомендуемых к прочтению Федеральным агентством по делам национальностей. Всех желающих принять участие в акции ждут на третьем этаже библиотеки в рабочие часы.

Регион, жители которого опубликуют наибольшее количество фотографий со специальным хэштегом, в феврале 2019 года посетит команда известных общественных и политических деятелей, журналистов, артистов, спортсменов. Они проведут публичные чтения и обмен книгами.