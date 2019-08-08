Авиакомпания «Аврора», входящая в Группу «Аэрофлот», получила высшую оценку за пунктуальность выполнения полётов в Южной Корее. Российская авиакомпания стала «Лучшей авиакомпанией» в категории«пунктуальность» среди иностранных компаний в рейтинге Министерстваземли, транспорта и туризма Южной Кореипо результатам 2018 года.

Министерство земли, транспорта и туризма Южной Кореи уже 18 лет подряд составляет рейтинг лучших авиаперевозчиков, основываясь на актуальных данных о пунктуальности за год. В рейтинге за 2018 год рассматривались данные 47 иностранных авиакомпаний и 8 корейских авиаперевозчиков.

По итогам ранжирования авиакомпания «Аврора» также вошла в тройку лидеров по безопасности.