В Комсомольске-на-Амуре полным ходом идут работы по защите жилых микрорайонов от подтоплений. Несмотря на то, что уровень реки у города вот уже третьи сутки стабильно снижается, грунтовые воды продолжают прибывать.
Учитывая сложность ситуации, губернатор Сергей Фургал подписал распоряжение о дополнительном выделении городской администрации 13 млн рублей на борьбу с паводком. Первая сумма в размере 15 млн рублей была перечислено еще в конце августа. Средства помогут окончательно ликвидировать последствия стихии. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.
На утро понедельника в Комсомольске-на-Амуре подтопленными остаются 440 домов, свыше 2 тысяч приусадебных участков. Вода зашла в поселки Парковый, Малая Хапсоль, Хорпинский, а также в микрорайоны Менделеева, Победы, Мылки и Силинский.
— В настоящее время отсыпка дамб завершена, все они доведены до высоты уровня в 9 метров. Сейчас основная задача – откачка воды с улиц. Пока пешеходные зоны мы вынуждены прокладывать мешками с песком. В городе установлено более 40 насосов, переброшенных к нам из разных районов края. Вся техника работает в круглосуточном режиме, — уточнили в мэрии.
С этой недели в городе наступает второй этап ликвидации последствий наводнения. После того, как вода отступит, властям предстоит провести дезинфекцию и дератизацию территорий и зданий. Правительство края готовит обращение для привлечения к этой работе специалистов Минобороны РФ. Также местные власти приступят к подсчету ущерба.
Уровень реки у Комсомольска-на-Амуре за прошедшие сутки опустился еще на 5 см. Вода на 8.00 установилась на отметке 811 см.
Эта запись была опубликована 16.09.2019в 14:14. В рубриках: Общество.
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