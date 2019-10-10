Пленарное заседание на тему «Роль бизнеса в реализации нацпроектов на Дальнем Востоке» открыло сегодня IV Дальневосточный форум предпринимателей. Представители власти, делового сообщества, общественных объединений и институтов поддержки предпринимательства собрались в Хабаровске, чтобы найти механизмы совместного исполнения задач по социально-экономическому развитию макрорегиона.

По словам президента Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александра Калинина, для реализации национальных проектов в течение шести лет российским регионам будет направлено порядка 26 триллионов рублей. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— Мы сосредоточены на четырех национальных проектах, которые касаются поддержки предпринимательства, развития экспорта, повышения производительности труда и развития городской среды. Мы уверены, что деньги, которые налогоплательщики платят в бюджет, должны вернуться и работать на упрощение доступа МСП к кредитам, улучшение делового климата, а также изменение имиджа предпринимателей в обществе, — заявил Александр Калинин.

Как отметил в ходе дискуссии губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, создание условий для ведения бизнеса – это ключевой аспект по привлечению предпринимателей к совместной работе по нацпроектам.

— Если бизнесу будет комфортно и выгодно зарабатывать деньги, то количество субъектов предпринимательства будет расти, если нет – то бизнес будет закрываться или уходить в тень. Должны быть четкие и понятные правила по поддержке, по льготам и тем условиям, по которым эти преференции предоставляются. И это должно быть выгодно, в первую очередь, именно малому и среднему, а также микробизнесу, а не крупным компаниям и корпорациям, — подчеркнул Сергей Фургал.

В ближайшие два дня участники деловой площадки продолжат рассматривать инструменты по улучшению инвестиционного и делового климата, обучению трудовых ресурсов, развитию социального предпринимательства, совершенствованию контрольно-надзорной деятельности и другим вопросам. Участие в ключевых сессиях и дискуссиях примут делегации всех регионов Дальнего Востока, в общей сложности на форум приехали более тысячи человек. С подробной программой IV Дальневосточного форума предпринимателей можно ознакомиться во вложении.