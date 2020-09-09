Их дизайн-проекты на рассмотрение общественной комиссии по вопросу реализации федерального проекта «Формирование современной городской среды на 2018 — 2024 годы» представил накануне главный художник города Сергей Пеньков. Места размещения и оформление новых зон отдыха общественники одобрили.

Напомним, что ранее общественная комиссия уже утвердила одну из представленных территорий: так называемый «Сквер врачей», который будет расположен на улице Тихоокеанской, вблизи горбольницы №10, на базе которой сейчас работает инфекционный госпиталь. Этот участок хабаровчане выбрали в ходе рейтингового интернет-голосования. Из 8086 пользователей идею обустройства зеленого уголка в границах улиц Тихоокеанской — Руднева — переулка Ульчского поддержали 3739 (46% проголосовавших). Как рассказал Сергей Пеньков, в сквере предполагается озеленение и цветники, установка спортивных и детских площадок, лавочек и урн, монтаж столбов освещения, а также организация рядом с ним просторных парковочных карманов. Но, главное, его планируется украсить скульптурами, посвященным медикам, спасавшим людей во время пандемии COVID-19, чтобы увековечить их профессиональный и человеческий подвиг.

«Скульптурные композиции создадут сами хабаровчане. Задание на их разработку мы дадим ваятелям, которые примут участие в ежегодном муниципальном конкурсе городской скульптуры», — отметил главный художник.

Также он подчеркнул, что благоустройство именно этой территории пойдет за счет средств федерального проекта, остальные четыре зоны отдыха, речь о которых пойдет ниже, «окультурят» на средства аналогичной муниципальной программы. В общей сложности на пять скверов будет затрачено 67 миллионов рублей.

«Сквер русских сказок» обустроят в границах парка «Северного». Он задуман, как аналог заморского «Диснейленда», но только вместо Микки Мауса и его друзей посетителей будут встречать родные всем персонажи: Баба Яга, Змей Горыныч, водяной, лешие, сказочник-кот, былинные богатыри и, конечно, Иванушка-дурачок (куда же без него). В целом сквер будет представлять собой несколько уголков, посвященных определенным героям или сказочным коллизиям. Их дизайнеры планирует объединить дорожками и мостиками. Как отметил Сергей Пеньков, все фигуры планируется подсветить – чтобы «все горело и сверкало».

«Также есть задумка снабдить персонажей специальными аниматронными устройствами, чтобы на своих гаджетах дети смогли, воспользовавшись функцией дополненной реальности, «оживить» понравившийся им персонаж», — раскрыл секрет главный художник города.

Велодорожку, которую потом планируется провести через весь Уссурийский бульвар, и единственную в городе комфортабельную уличную курилку в качестве элементов благоустройства территории «Сквера пограничной славы» предложили хабаровские дизайнеры. Как отметил Сергей Пеньков, «монументальная» часть сквера (мемориальная арка и четыре скульптурные композиции, отражающие главные этапы славного пути дальневосточных пограничников) уже приобрела свой законченный вид, а вот территория вокруг требует приведения в порядок.

Сквер по улице Ленинградской,71 расположенный у детско-юношеского центра «Восхождение», будет оформлен в виде шахматного городка. Этот дизайнерский выбор не случаен: в этом центре расположен широко известный в Хабаровске клуб шахматистов-любителей «Гамбит». Помимо огромной «доски» для игры в уличные шахматы, на совершенно квадратном участке будут установлены декоративная ротонда и удобные скамьи. Также озеленители хотят украсить место деревьями и кустарниками дальневосточных пород.

Сквер у стелы «Узы дружбы», установленной на перекрестке улиц Синельникова и Ленинградской, будет облагорожен новыми пешеходными дорожками, дополнительным озеленением, детской игровой площадкой и зоной для занятия воркаутом.

Работы на всех пяти объектах стартуют в 2021-м с наступлением тепла.

Отметим, что в текущем 2020-м в Хабаровске в рамках федерального проекта «Формирование современной городской среды на 2018 — 2024 годы» благоустраивают сразу пять скверов: на улицах Сергеевской, Стрельникова, Мате Залки, в районе завода Серго Орджоникидзе и «Театральный сквер» в парке «Динамо». На эти цели из федерального бюджета выделено 75 миллионов рублей и около 700 тысяч рублей — из муниципальной казны. То, на какие именно скверы в этом году зайти строителями, в ходе прошлогоднего рейтингового голосования определили сами горожане.