Накануне мэр Хабаровска Сергей Кравчук и первый заместитель председателя правительства края Александр Никитин встретились с новоселами и оценили условия, в которых они теперь живут. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«Квартиры и сам дом понравились – новые, хорошие. И сантехника работает, и электроплита есть», — поделилась своими впечатлениями бывшая жительница аварийного дома Галина Кутейко.

Как сообщил Сергей Кравчук, заключать договоры и получать ключи от новых квадратов на Аэродромной люди начали в конце августа.

«Сегодня горожане заселились в 17 квартир. Причем, некоторые собственники и наниматели с Зои Космодемьянской получили вместо одной по две квартиры, в соответствии с нормами обеспеченности жилплощадью. С остальными семьями продолжаем работать. Там есть юридические нюансы: некоторые зарегистрированы в других регионах, другие люди вступают в права наследования и иные моменты. Все проблемы решаем согласной действующему российскому законодательству», — рассказал мэр.

На встрече люди подняли вопрос о выплате компенсации за потерю имущества в размере 100 тысяч рублей. Она предусмотрена постановлением краевого правительства №318-пр, но пострадавшие от обрушения сталинки горожане денег до сих пор не получили. Александр Никитин отметил, что доложит об этой ситуации врио губернатора Хабаровского края Михаилу Дегтяреву для принятия решения.

Напомним, что вечером 9 апреля жителям дома №22 по улице Зои Космодемьянской пришлось спешно покинуть свои квартиры из-за того, что здание начало рушиться. Было эвакуировано 33 человека. В день происшествия абсолютно всем – и собственникам жилых площадей, и тем, кто занимал аварийные квартиры по социальному найму, было предложено заселиться в помещения городского маневренного фонда. Обосноваться в нем тогда согласился только один из жильцов. Остальные устроились у родных и близких, либо сняли жилье.

В июне текущего года 23 жилых помещения в доме №21 по улице Аэродромной были переданы из государственной собственности Хабаровского края в муниципальную собственность городского округа «Город Хабаровск» для расселения граждан, пострадавших в результате обрушения вышеуказанной постройки. Однако передача квартир произошла без указания в документах их целевого назначения, поэтому они были зарегистрированы в качестве помещений городского маневренного фонда.

Согласно условиям договора, который заключается с новоселами, по истечении двух лет (такой срок определен жилищным законодательством) собственники квадратных метров в разрушенном доме смогут решить вопрос с изменением статуса квартир – заключить с муниципалитетом договор мены или оформить жилье в соцнайм с возможностью последующей приватизации.