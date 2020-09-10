Через два дня в Хабаровске прекратится движение по Амуру теплоходов. 11 и 12 сентября пассажирские суда будут работать только на вывоз людей с левобережья, а затем временно встанут на прикол. Об изменениях в расписании сообщило ЗАО «Амурские пассажирские перевозки».

Речники проинформировали, что сегодня, 10 сентября, последний день, когда график перевозки выполняется в штатном режиме. Теплоходы отходят от остановки Прибрежная, расположенной в районе улицы Пионерская. Всем, кто еще не успел вывезти вещи и урожай со своих дач, стоит воспользоваться этой возможностью. Узнать о времени отхода судов можно по оперативному телефону: 8-924-310-61-39.

Напомним, что сейчас в Хабаровске активно готовятся к встрече паводка. С 8 сентября в городе действует режим ЧС. За сутки уровень Амура у краевой столицы поднялся еще на 7 см, достигнув к утру четверга отметки 506 см. В ближайшие два ожидается подъем воды еще на 20-30 см. В Хабаровском крае временно исполняющим обязанности губернатора введен режим повышенной готовности.