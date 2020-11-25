По итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 9 сентября, Президент Российской Федерации Владимир Путин дал поручение главам регионов до 1 декабря 2020 года определить ответственных за цифровую трансформацию в органах исполнительной власти в целях обеспечения перевода массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронный формат. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Распоряжением губернатора Хабаровского края ответственным за координирование работ по цифровой трансформации на уровне правительства региона и органов исполнительной власти края назначен Александр Никитин.

— Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин определил цифровую трансформацию как одну из пяти национальных целей развития страны. Важными задачами являются повышение удовлетворенности граждан государственными услугами, в том числе цифровыми, снижение издержек бизнеса при взаимодействии с государством, издержек государственного управления, отраслей экономики и социальной сферы и другое. Наша команда продолжит работу по достижению национальной цели,- прокомментировал Александр Никитин.

Напомним, среди показателей, характеризующих достижение национальной цели «цифровая трансформация», названы увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов, рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к интернету, до 97 процентов. Также к 2030 году должна быть достигнута «цифровая зрелость» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения, образования и государственного управления. Кроме того, в четыре раза должен увеличиться объем вложений в отечественные решения в сфере IT.