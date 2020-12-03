Сезонная инфекция в краевую столицу еще не пришла: вакцинация продолжается. Как сообщила заместитель начальника отдела горздрава Татьяна Захарова, привиться смогут горожане в возрасте от 18 лет.

«В настоящее время от гриппа в городе провакцинировано более 166 тысяч человек, из которых без малого 108 тысяч – взрослые, а свыше 58 тысяч – дети. Так как сезонная инфекция в Хабаровск еще не пришла, прививочная кампания продолжается. До конца текущего года планируем охватить 46% горожан. В ноябре в город поступила большая партия необходимых препаратов: почти 97 тысяч доз российских вакцин двух типов. Это уже знакомая всем «Совигрипп» и четырехвалентная «Ультрикс-Квадри». Так как обычно грипп приходит в Хабаровск в январе, у горожан, которые сделают прививку в ближайшие дни, есть шанс успеть сформировать к нему иммунитет. Для этого им нужно быть здоровыми на момент вакцинирования, иметь при себе паспорт и полис ОМС. Стоит отметить, что в случае, если человек переболел какой-либо вирусной инфекций, ему нужно выждать после этого месяц, прежде чем делать прививку», — рассказала она.

Также Татьяна Захарова подчеркнула, что перед процедурой каждый желающий провакцинироваться проходит обязательную термометрию и осмотр врача. В случае наличия у пациента повышенной температуры, прививка ему сделана не будет. «Учитывая, что в Хабаровске идет активное распространение таких заболеваний, как ОРВИ и COVID-19, убедительно призываю всех горожан после прививки от гриппа особенно тщательно заботиться о своей безопасности — неукоснительно соблюдать все меры личной гигиены, масочный режим и социальную дистанцию, избегать длительного пребывания в непроветриваемых помещениях и местах большого скопления людей», — отметила Захарова.