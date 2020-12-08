337 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровело 503 человека. При этом зарегистрировано 2 летальных исхода за прошедшие сутки.
Разбивка по районам:
Хабаровск — 287
Хабаровский район — 13
Комсомольск — 2
им. Лазо район — 1
Охотский район — 1
Николаевский район — 1
Нанайский район — 38
По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто 3 291 койка. Свободно 373. На лечении находится 36 тяжелых пациентов, все подключены к аппаратам ИВЛ.
Всего на лечении находится 6 237 человек. В том числе 2918 стационарно, 3319 – амбулаторно.
Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрирован 26 920 случаев Covid-19. 20 513 человек выздоровело.
Эта запись была опубликована 08.12.2020в 08:42. В рубриках: Медицина.
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