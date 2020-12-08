337 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровело 503 человека. При этом зарегистрировано 2 летальных исхода за прошедшие сутки.

Разбивка по районам:

Хабаровск — 287

Хабаровский район — 13

Комсомольск — 2

им. Лазо район — 1

Охотский район — 1

Николаевский район — 1

Нанайский район — 38

По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто 3 291 койка. Свободно 373. На лечении находится 36 тяжелых пациентов, все подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего на лечении находится 6 237 человек. В том числе 2918 стационарно, 3319 – амбулаторно.

Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрирован 26 920 случаев Covid-19. 20 513 человек выздоровело.