В следующем году неработающим пенсионерам увеличат размер региональной доплаты к пенсии. Депутаты краевой Законодательной думы приняли соответствующий закон. В соответствии с документом, мера поддержки будет рассчитываться исходя из величины прожиточного минимума — 13205 рублей. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Как пояснили в министерстве социальной защиты населения края, региональная доплата к пенсии начисляется неработающим малоимущим пенсионерам. Выплата составляет разницу между фактическим общим материальным обеспечением пенсионера и величиной прожиточного минимума. Сейчас такой мерой социальной поддержки пользуются 39802 человека.

— В этом году прожиточный минимум равен 11799 рублей. Средний размер выплаты составляет 3326 рублей. В 2021 году прожиточный минимум составит 13205 рублей. Соответственно и размер социальной доплаты будет пересчитан. Пенсионерам, которые уже получают социальную поддержку, перерасчет будет произведен в беззаявительном порядке, — сообщили в министерстве.

На меру поддержки в следующем году предусмотрено 2,1 млрд рублей. В том числе из федерального бюджета — 1,7 млрд рублей и 336,4 млн рублей — из краевой казны

Более подробную информацию можно узнать в центрах соцподдержки по месту жительства либо по телефону «горячей линии» министерства социальной защиты населения края – 8 (4212) 32-64-93 (в рабочее время).