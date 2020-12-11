Совместный рейд по проверке соблюдения противоэпидемических мер в общественном транспорте провели накануне сотрудники мэрии и ГИБДД на остановке «Южнопортовая». Как рассказала главный специалист городского управления промышленности, транспорта, связи Анна Райх, всего было досмотрено 40 транспортных средств. В частности, в автобусах маршрутов №№ 24 и 81 были выявлены два водителя без масок. В салонах 15 машин были проведены разъяснительные беседы с пассажирами о необходимости обязательного соблюдения масочного режима. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«К сожалению, рейд показал, что экипажи автобусов все-таки иногда бывают недобросовестными. Пассажиры же, наоборот, в последнее время радуют своей ответственностью — около 80% всех людей в общественном транспорте используют средства индивидуальной защиты на всем пути следования», — сказала Анна Райх.

Напомним, что проверка соблюдения масочного режима в городском общественном транспорте ведется в Хабаровске с марта. Проведено 648 проверочных рейдов, в ходе которых досмотрено 12646 автобусов. Мероприятия с привлечением полицейских проводятся еженедельно с 29 мая. На сегодняшний их прошло уже 48. Стражи порядка вместе с муниципалами проверили 1382 автобуса и выписали 45 протоколов о нарушении масочного режима.