Врио губернатора Михаил Дегтярев и министры краевого правительства сегодня стали донорами плазмы для лечения больных новой коронавирусной инфекцией. Главное условие — наличие определенного титра антител. Они есть у тех, кто перенес болезнь, и у тех, кто привился.

В краевом минздраве проинформировали, что глава региона – первый донор антиковидной плазмы, иммунитет которого сформирован в результате вакцинации. Плазма крови, которую он сдавал в ноябре прошлого года, была успешно перелита пациентке 10-й горбольницы. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— Сделал прививку еще прошлым летом, на стадии испытаний вакцины «Спутник V». Отлично перенес оба укола. Позже анализ показал, что антитела выработались на «отлично», — рассказал Михаил Дегтярев. – Если есть возможность помочь друг другу, надо обязательно это делать. Донорство всегда было почетной миссией. А в условиях коронавируса приобрело особый смысл: во-первых, кадровые доноры тоже заболевают и на время выбывают из процесса, во-вторых, появилось новое направление в использовании компонентов крови.

Хабаровский край стал в прошлом году одним из пионеров в использовании плазмы для лечения больных COVID-19. На сегодняшний день переливание получили 65 пациентов. В запасе краевой станции переливания крови имеется 420 лечебных доз антиковидной патогенинактивированной плазмы (84 литра) всех групп крови.

— Антиковидную плазму уже используют ККБ-1 и ККБ-2, туберкулезная больница, 10-я и 11-я горбольницы в Хабаровске, городская больница № 2 в Комсомольске-на-Амуре, ЦРБ в Советско-Гаванском, Солнечном, Ульчском районах. Ее применение показало свою эффективность на начальном этапе лечения, — уточнил и.о. министра здравоохранения Хабаровского края Юрий Бойченко. – Среди тех, кто сдал плазму с антителами, два донора, завершившие полный курс вакцинации в 2020 году.

В крае почти 13 тысячам жителей края на сегодняшний день сделаны прививки. В ближайшее время ожидается поступление крупных партий «ГамКовидВак», вакцина будет доступна жителям всего региона.

— То, что мы смогли организовать масштабную вакцинацию, стало одной из причин, по которой открыто международное сообщение из хабаровского аэропорта. Четкая работа системы здравоохранения в этом вопросе позволяет постепенно закрывать инфекционные госпитали и возвращать медучреждения в плановый режим, а также частично ослаблять введенные на фоне пандемии ограничения, — подчеркнул врио губернатора.

В этот же день к донорскому движению на краевой станции переливания крови присоединились игроки хоккейного клуба «Амур». Они приготовили небольшой сюрприз для хабаровчан, пришедших сдавать кровь и ее компоненты – билеты на матч с новосибирской «Сибирью».