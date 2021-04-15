Еще одно соглашение по обеспечению прозрачности и объективности выборов в рамках единого дня голосования подписано в Хабаровском крае. Договоренности достигнуты между Общественной палатой края и рядом общественных организаций региона. Речь идет о сотрудничестве в целях подготовки и обучения наблюдателей, подсчетом голосов участников голосования и подведением его итогов на предстоящих выборах, отметили в главном управлении внутренней политики.

В частности соглашение было подписано с «Ассоциацией юристов России», движением «Народный фронт «ЗА РОССИЮ» в Хабаровском крае, Ассоциацией «Совет муниципальных образований Хабаровского края», «Институтом дополнительного профессионального образования «СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРСОНАЛ» и «Ассамблей народов Хабаровского края».

— Подписание соглашения позволит избежать массовых нарушений на избирательных участках. Мы все заинтересованы в проведении честных и прозрачных выборов. Мы вместе готовим наблюдателей, по единой технологии, которая отработана. Именно от этого соглашения мы надеемся получить положительный результат, – отметил член общественной палаты РФ Андрей Белоглазов.

Напомним, что 1 апреля 2021 года региональная Общественная палата подписала соглашение о наблюдении за проведением выборов с политическими партиями Хабаровского края.