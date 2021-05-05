Сегодня зампред краевого правительства по социальным вопросам Евгений Никонов провел заседание оперативного штаба по коронавирусу. За минувшую неделю диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 160 жителей края. По информации регионального управления Роспотребнадзора, болеют в основном люди старше 50 лет. Коронавирус проявляется в форме ОРВИ и пневмонии.

— Усилены профилактические мероприятия и введен ряд ограничений, в том числе на выезд граждан, из поселка Алонка Верхнебуреинского района. Здесь зафиксирован семейный очаг заболевания. У 6 человек подтвержден коронавирус. Ситуацию держим на контроле. Отменены все массовые мероприятия, проводится дезинфекция, — сказала главный санитарный врач края Татьяна Зайцева

Как уточнил зампред краевого правительства Евгений Никонов, в Москве сейчас фиксируется увеличение числа заболевших COVID-19.По опыту прохождения первой и второй волны, такая тендеция в течение 3-4 недель может получить свое продолжение и в Хабаровском крае. Поэтому набранные темпы вакцинации необходимо сохранять.

— Впреддверии майских праздников вакцинацию от коронавируса в Хабаровском крае прошли 1600 человек старше 60 лет. Это очень хороший показатель. Отмечу, что был организован выезд бригады и в отдаленный поселок Кукан Хабаровского района. Там единовременно привито более 100 человек. Нужно продолжать такую практику работы по населенным пунктам, — сказал Евгений Никонов.

По данным краевого минздрава прививку от коронавируса в регионе сделали 82809 человек. Работают 62 пункта вакцинации, 74 выездных бригады.

— Накануне мы получили дополнительную партию вакцины. К нам поступило 810 доз «ЭпиВакКорона», от новосибирского производителя. Вакцину распределили по медицинским организациям. Всего с момента вакцинации в регион поставлено более 146 тысяч доз вакцины. Все медицинские организации, участвующие в этом процессе, вакциной обеспечены, — сообщил министр здравоохранения Юрий Бойченко.

Предприятия общественного питания с 1 мая запустили скидочные программы для граждан, прошедших вакцинацию от коронавируса. Прорабатывается вопрос с краевыми министерствами культуры и спорта о бонусных акциях в театрах, кинозалах, бассейнах и других социально-культурных учреждениях.