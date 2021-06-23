Жители Хабаровского края могут вернуть 20% стоимости поездок, запланированных на осень и зиму. Четвертое окно продаж туров с кешбэком открыто до 31 июля. Федеральная программа распространяется на поездки с 1 октября по 24 декабря 2021 года, кроме речных круизов – по ним под акцию попадают туры с 1 сентября. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

– Во время весеннего этапа программы, с 18 марта по 15 июня, жители края вернули свыше 4 млн рублей за оказанные туристские и гостиничные услуги. Самыми востребованными стали туры в Краснодарский край, Крым, Москву, Санкт-Петербург, на Байкал и во Владивосток. С начала года программой кешбэка в регионе уже успели воспользоваться более 900 человек, – сообщили в министерстве культуры края.

Основные параметры программы остались прежними: оплатить путевку нужно по карте «Мир», возврат составит 20% от стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей. Кешбэк начисляется автоматически в течение пяти дней с момента оплаты поездки. Минимальная стоимость путевки не ограничена. Продолжительность путешествия или проживания в гостинице не менее двух ночей, при этом максимум не установлен. Туристы могут выбрать любой регион.

Туроператоры и средства размещения, подключенные к третьему этапу программы кешбэка, автоматически перешли в четвертый. Для новых партнеров была открыта дополнительная регистрация, их предложения будут доступны с 6 июля. Список партнеров и подробная информация размещены на официальном сайте программы мирпутешествий.рф.

По данным Ростуризма, в период весеннего этапа программы кешбэка путевки купили почти 1,5 млн россиян, потратив на это 27 млрд рублей и получив на свои карты возврат в размере 5 млрд рублей.