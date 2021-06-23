В Хабаровске продолжается благоустройство Дендрария Дальневосточного научно-исследовательского института лесного хозяйства. В День памяти и скорби волонтеры и работники Хабаровского краевого парка им. Н.Н. Муравьева-Амурского завершили обустройство территории возле памятного знака сотрудникам института, участвовавшим в Великой Отечественной войне. После этого к небольшому мемориалу они возложили цветы в знак уважения подвигу земляков.

– В послевоенные годы в учреждении работали участники войны, которые стояли у истоков его образования. 21 сотрудник института воевал на западных фронтах с Германией и на востоке с Японией. Среди них кандидат биологических наук, лауреат государственной премии Степан Моисеенко, а также Глеб Трегубов, который находился в рядах Советской Армии в качестве военного топографа. Есть и те, кто не вернулся с войны. Мы чтим их память, а также выражаем сердечную признательность нашим ветеранам, труженикам тыла, солдатским вдовам и детям войны, – отметил министр культуры края Юрий Ермошкин на церемонии.

Во время благоустройства рядом с памятным знаком были высажены цветы и покрашены бордюры. Также на прилегающей площадке для посетителей парка установили скамьи.

Как уточнили в министерстве культуры, в этом году в Дендрарии продолжат уборку сухих и опасных деревьев, свисающих над дорожками и тропами веток. Также в парке отремонтируют дорожки, установят скамейки и оборудуют специальные площадки под них. Благоустройство и дальнейшее развитие территории Дендрария должно сделать его одним из крупнейших туристических объектов Хабаровска.

Напомним, 22 мая на территории Дендрария прошел общегородской субботник. В нем приняли участие более 300 представителей краевых учреждений, общественных и коммерческих организаций, а также активистов. К субботнику присоединился и врио губернатора края Михаил Дегтярев. На месте он принял важное для развития парка решение: сделать новую входную группу со стороны улицы Пионерской, обязательно установить туалеты и оборудовать парковку для посетителей.