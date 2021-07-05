Работы по ее нанесению проводятся в плановом режиме, с поправкой на погодные условия.

МУП «Научно-производственный центр организации дорожного движения» (НПЦОДД) продолжает обновлять дорожную разметку на автотрассах краевой столицы. Специалисты предприятия используют как краску, так и холодный пластик.

На данный момент бригады предприятия выполнили работы по нанесению разметки на 47 улицах: Муравьева-Амурского, Карла Маркса, Дьяченко, Ленина, Пионерской, Павла Морозова, Волочаевской, Краснореченской, Серышева, Тургенева, Шевченко, Запарина, Дикопольцева, Пушкина, проспекте 60-летия Октября, Матвеевскому шоссе и других.

Как рассказал помощник директора по связям с общественностью и СМИ МУП «НПЦОДД» Дмитрий Дмитроченко, в текущем году по заключенным контрактам планируется несение 80 тысяч кубометров разметки краской и 400 кубометров пластиком. Основная часть работ будет проведена в дневное время, однако с учетом загруженности дорог Хабаровска часть работ планируется проводить в вечернее и ночное время, а также в выходные дни.

«В этом сезоне используем материалы торговой марки «СТиМ» из Беларуси. Данные материалы имеют все необходимые сертификаты соответствия для нанесения на дорожное полотно, а также соответствуют ГОСТу. В апреле этого года документы на используемые материалы были проверены представителями Росстандарта. Они подтвердили, что краска и пластик имеют все необходимые сертификаты соответствия и паспорта качества», — сказал он.

Сегодня «НПЦОДД» имеет достаточные запасы материалов для выполнения муниципальных контрактов и работ в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Всего на складах предприятия имеется свыше 33 тонн краски и порядка 10 тонн холодного пластика.